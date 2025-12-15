Nueva regla de la CBP: los últimos cambios para los turistas con el Formulario I-94

Los últimos cambios anunciados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) modifican el proceso de salida de los turistas con el Formulario I-94. La nueva regla fue anunciada el pasado 10 de diciembre, con otras actualizaciones para ciertas solicitudes de entrada.

Quién necesita un Formulario I-94 y para qué sirve

El Formulario I-94 funciona como constancia electrónica de admisión o permiso de estadía para extranjeros .

funciona como constancia electrónica de . Se emite el documento a los viajeros al llegar a un puerto de entrada. Así, la CBP recopila automáticamente la información de entrada y salida de los viajeros.

La agencia indica que todos los visitantes lo necesitan, excepto: ciudadanos estadounidenses, extranjeros residentes que regresan a Estados Unidos, extranjeros con visas de inmigrante y la mayoría de los canadienses que estén de visita o en tránsito.

La CBP implementa nueva regla para los viajeros con el I-94

La agencia emitió un aviso en el Registro Federal para establecer los lineamientos del programa Piloto de Salida Autoinformada Voluntaria (VSRE, por sus siglas en inglés) y la automatización del I-94.

En el informe dan cuenta de una nueva función en la aplicación CBP Home que permite a los extranjeros sujetos a los requisitos del I-94 que salen de EE.UU. proporcionar voluntariamente datos biográficos de sus pasaportes u otros documentos de viaje, imágenes faciales y geolocalización para demostrar su salida.

“Cabe destacar que, si bien el uso de esta funcionalidad es opcional, el envío de una imagen facial es obligatorio”, indica.

De acuerdo con la dependencia, recopila estos datos para cumplir el mandato del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de obtener información biométrica de los extranjeros que salen del país y avanzar hacia la automatización total del registro I-94.

Esta capacidad también generará registros biométricos más precisos de quienes abandonan Estados Unidos.

Geolocalización: la medida para comprobar que los viajeros que salen de EE.UU.

La CBP utilizará servicios de geolocalización para confirmar que el viajero que reporta su salida se encuentra fuera de Estados Unidos, y ejecutará un software de detección de vida para determinar que la selfie es una foto en vivo, y no una previamente subida.

La aplicación móvil comparará la foto enviada con las imágenes faciales de esa persona ya registradas por la CBP para confirmar la salida biométricamente.

La CBP señala que todo esto también es beneficioso para el extranjero, ya que tener un comprobante de salida a través de la aplicación móvil de la CBP proporciona a los viajeros evidencia que los oficiales pueden considerar en caso de que no esté seguro de si el no inmigrante cumplió con los requisitos del I-94 durante su entrada anterior.

Actualizaciones 2025: el cambio en la tarifa que ya entró en vigor

Entre las últimas actualizaciones de la dependencia también está un cambio de tarifa. Hace unos meses informó que para el 30 de septiembre de 2025 añadiría un cobro adicional de 24 dólares al pago de US$6 para las solicitudes del I-94, lo que eleva el costo total a US$30.

La medida corresponde a lo establecido en la HR-1 (One Big Beautiful Bill), promulgada por Donald Trump el pasado 4 de julio.

El anuncio en el Registro Federal, que hace oficial la medida, señala: “La CBP no cobrará una tarifa a los extranjeros que lleguen a un puerto de entrada aéreo o marítimo porque dichos extranjeros no están obligados a presentar una solicitud para un Formulario I-94 de la CBP”.