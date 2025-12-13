El cargamento de miles de pastillas valuadas en US$150.000 que intentó ingresar a EE.UU.: la CBP lo interceptó

En una operación rutinaria que tuvo lugar en la primera semana de diciembre, los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) asignados a Cincinnati realizaron un hallazgo. Al revisar un envío procedente de Barbados, descubrieron 30.000 tabletas de tramadol, un analgésico opioide incluido en la Lista IV según la Ley de Sustancias Controladas, que en su conjunto sumaban 150 mil dólares.

La CBP interceptó un cargamento con miles de pastillas

Los oficiales de la CBP realizaron un operativo de revisión de envíos el 4 de diciembre en Cincinnati. El cargamento tenía como destino una dirección en la isla de San Cristóbal y Nieves. Con el objetivo de determinar la admisibilidad del paquete y su contenido, realizaron una inspección exhaustiva, según detallaron en un comunicado.

Los agentes de la CBP encontraron 30 mil pastillas valuadas en US$150 mil en un envío que pasaba por EE.UU. Instagram CBP

Al registrarlo, encontraron dentro pequeñas cajas con 30 comprimidos de liberación rápida, lo que sumaba un total de 30.000 pastillas.

Los comprimidos de 50 miligramos de tramadol tienen un valor aproximado de US$150 mil.

“Mucha gente ha oído hablar de la incautación de cargamentos de narcóticos por parte de la CBP. Sin embargo, los cargamentos de pastillas ilegales con receta también son muy peligrosos. Estas pastillas no estaban reguladas por la FDA y pueden contener sustancias químicas dañinas que podrían ser tóxicas”, declaró LaFonda D. Sutton-Burke, directora de Operaciones de la Oficina de Campo de Chicago, sobre los riesgos.

De acuerdo con la información compartida por la agencia, el medicamento se utiliza para aliviar el dolor moderado a severo. El tramadol es similar a los analgésicos opioides, y actúa en el cerebro para modificar la respuesta del cuerpo al dolor.

Según las autoridades, es el medicamento más comúnmente abusado por adictos a narcóticos, pacientes con dolor crónico y profesionales de la salud. Por las razones expuestas para su abuso, es una sustancia de la Lista IV de la Ley de Sustancias Controladas.

Regulaciones de la CBP: reglas para viajar a EE.UU. con pastillas y medicamentos

En su página web oficial, la agencia encargada de garantizar la protección fronteriza indica que si una persona viaja con un medicamento o pastillas al país, deberá cumplir con las regulaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

Además, si es una sustancia controlada, como el tramadol, también deberá cumplir con los requisitos de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Las normas para ciudadanos estadounidenses y extranjeros son:

Ciudadanos estadounidenses : deben viajar solo con los medicamentos que les haya recetado un médico con licencia o que hayan obtenido legalmente en el país . En la mayoría de los casos, es ilegal que un ciudadano estadounidense adquiera medicamentos de fuera de EE.UU. Existen circunstancias limitadas en las que la FDA puede permitir su importación.

: deben . En la mayoría de los casos, es ilegal que un ciudadano estadounidense adquiera medicamentos de fuera de EE.UU. Existen circunstancias limitadas en las que la FDA puede permitir su importación. Extranjeros: se les puede permitir viajar con sus propios medicamentos. En general, el migrante debe llevar consigo una receta médica válida o una nota médica (escrita en inglés) para importar medicamentos a Estados Unidos. Deben cargarlos en su envase original con las instrucciones del médico impresas en el frasco. Si la persona no tiene el envase original, tiene que llevar una copia de su receta o una carta de su médico explicando su afección y por qué lo necesita.

Para ingresar con medicamentos o pastillas a EE.UU., la persona debe cumplir con las regulaciones de la CBP Facebook/U.S. Customs and Border Protection

Por otro lado, si quien ingresa necesita medicamentos que contienen sustancias potencialmente adictivas o narcóticos, debe:

Declarar todos los medicamentos, drogas y productos similares al funcionario correspondiente de CBP.

al funcionario correspondiente de CBP. Transportar las sustancias en sus envases originales .

. Llevar únicamente la cantidad de sustancias que una persona con esa condición normalmente transportaría para su uso personal .

. Llevar una receta o una declaración escrita de su médico que indique que las sustancias se están utilizando bajo supervisión profesional y que son necesarias para su bienestar físico mientras viaja.

Qué son las sustancias controladas que retiene CBP en EE.UU.

La DEA coloca en la Lista de Sustancias Controladas a drogas, sustancias y ciertos químicos utilizados para hacer drogas.

La DEA incluye en la lista de Sustancias Controladas en EE.UU. determinados medicamentos o pastillas que tienen potencial de abuso Associated Press

La categoría en la que son incluidas depende directamente del uso médico aceptable de la droga y el potencial de abuso o dependencia. Según el sitio web oficial de la agencia, se realiza de la siguiente manera:

Lista I: drogas sin uso médico actualmente aceptado y con un alto potencial de abuso (heroína, dietilamida del ácido lisérgico, marihuana, etc.).

drogas y con un (heroína, dietilamida del ácido lisérgico, marihuana, etc.). Lista II: se consideran peligrosas y tienen un alto potencial de abuso , cuyo consumo puede causar dependencia psicológica o física grave (cocaína, metanfetamina, metadona, fentanilo, etc.).

se consideran y tienen , cuyo consumo puede causar (cocaína, metanfetamina, metadona, fentanilo, etc.). Lista III: un potencial de moderado a bajo de dependencia física y psicológica . El potencial de abuso de las drogas de la Lista III es menor que el de las drogas de las Listas I y II, pero mayor que el de la Lista IV (ketamina, esteroides anabólicos, testosterona, etc.).

un potencial de . El potencial de abuso de las drogas de la Lista III es menor que el de las drogas de las Listas I y II, pero mayor que el de la Lista IV (ketamina, esteroides anabólicos, testosterona, etc.). Lista IV: bajo potencial de abuso y bajo riesgo de dependencia (Xanax, Valium, Ativan, Talwin, Ambien, etc.).

y (Xanax, Valium, Ativan, Talwin, Ambien, etc.). Lista V: menor potencial de abuso que las de la Lista IV, consisten en preparaciones que contienen cantidades limitadas de ciertos narcóticos. Son utilizadas generalmente con fines antidiarreicos, antitusivos y analgésicos (Lomotil, Motofen, Lyrica, etc.).