Alto el fuego en Gaza: Estados Unidos fue el único país que votó en contra en el Consejo de Seguridad de la ONU

NUEVA YORK.- Estados Unidos vetó este miércoles la petición del Consejo de Seguridad de la ONU de un "alto el fuego inmediato, incondicional y permanente" entre Israel y el grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza y el acceso sin trabas de la ayuda humanitaria a través del enclave.

“Estados Unidos ha dejado claro que no apoyará ninguna medida que no condene a Hamas y que no pida a Hamas que se desarme y abandone Gaza", dijo ante el Consejo de Seguridad la embajadora estadounidense en funciones ante la ONU, Dorothy Shea, antes de la votación.

“Esta resolución socavaría los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un alto el fuego que refleje las realidades sobre el terreno, y envalentonaría a Hamas", destacó sobre el texto presentado por diez países del Consejo de 15 miembros. Los 14 miembros restantes del Consejo votaron a favor del proyecto de resolución.

El Consejo de Seguridad de la ONU, reunido para debatir el llamado al alto el fuego en Gaza LEONARDO MUNOZ - AFP

Israel ha rechazado los llamamientos a un alto el fuego incondicional o permanente, alegando que Hamas no puede permanecer en Gaza. Funcionarios de salud de Gaza afirmaron que los ataques israelíes mataron a 45 palestinos este miércoles e Israel dijo que murió uno de sus soldados.

Una crisis humanitaria se cierne también sobre el enclave de más de dos millones de personas. La hambruna acecha y la ayuda sólo ha llegado a cuentagotas desde que Israel levantó un bloqueo de 11 semanas el 19 de mayo.

Infierno en la tierra

La Fundación Humanitaria para Gaza, respaldada por Estados Unidos, no distribuyó ayuda este miércoles, mientras presionaba a Israel para que reforzara la seguridad de los civiles más allá del perímetro de sus denominados lugares seguros de distribución, tras un incidente mortal.

La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, Mirjana Spoljarić, denunció que el sufrimiento de la población superó “todos los estándares legales, morales y humanos”. Gaza es hoy “el infierno sobre la tierra”, el lugar donde “la humanidad está fracasando”, subrayó.

Tanto es así que el gobierno británico, uno de los primeros en alzar la voz contra Israel en las últimas semanas, llegando incluso a suspender las negociaciones para un acuerdo de libre comercio, está considerando nuevas sanciones contra ese país, junto con sus aliados.

Palestinos desplazados caminan en un campamento de tiendas en Khan Yunis Abdel Kareem Hana - AP

Antes de la votación del Consejo de Seguridad de la ONU, el jefe de ayuda de la ONU, Tom Fletcher, volvió a hacer un llamamiento para que se permita a la ONU y a los grupos de ayuda apoyar a la población de Gaza, subrayando que tienen un plan, suministros y experiencia.

“Abran todos los pasos fronterizos. Dejen entrar ayuda vital a gran escala, desde todas las direcciones. Levanten las restricciones sobre qué y cuánta ayuda podemos traer. Garantizen que nuestros convoyes no se vean obstaculizados por retrasos y denegaciones", afirmó Fletcher en un comunicado.

La ONU lleva mucho tiempo culpando a Israel y a la anarquía en el enclave de obstaculizar la entrega de ayuda en Gaza y su distribución en toda la zona de guerra. Israel acusa a Hamas de robar la ayuda, lo que el grupo niega.

Cálculos políticos

Francia y Gran Bretaña se limitaron tímidamente a expresar su “pesar” por el resultado de la votación, en tanto el embajador chino, Fu Cong, fue directo en su crítica a Estados Unidos y le pidió que “abandone los cálculos políticos y adopte una actitud justa y responsable”.

Este veto “envía el peligrosísimo mensaje de que las vidas de dos millones de palestinos no cuentan”, dijo el embajador paquistaní, Asim Iftikhar Ahmad, quien consideró que da “luz verde para la aniquilación” de la población y constituye una “mancha moral en la conciencia” del Consejo de Seguridad.

Palestinos llevan bolsas cargadas con comida y ayuda humanitaria Abdel Kareem Hana - AP

“El silencio no puede defender a los muertos, no puede sostener las manos de los moribundos, no puede enfrentarse al funcionamiento de la injusticia”, añadió su homólogo argelino, Amar Bendjama.

“En un momento en que la humanidad está siendo puesta a prueba en directo desde Gaza, este proyecto de resolución nace de nuestro sentido compartido de la responsabilidad. Responsabilidad hacia los civiles de Gaza” y los rehenes, y “responsabilidad hacia la historia”, dijo por su parte el embajador esloveno, Samuel Zbogar. “¡Basta ya!”, gritó.

Silencioso sobre este caso desde hace un año, el Consejo de Seguridad no se pone de acuerdo para hablar al unísono desde el inicio de la guerra de Israel contra el movimiento Hamas en Gaza, bloqueado en varias ocasiones con vetos de Estados Unidos, pero también de Rusia y China.

La última vez que intentó romper el silencio fue en noviembre, bajo la administración del demócrata Joe Biden, que bloqueó un texto que pedía asimismo un alto el fuego.

Agencias Reuters y ANSA