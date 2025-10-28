Amazon recortará 30.000 puestos de trabajo, reportan medios estadounidenses

Amazon comenzará el martes el despido de 30.000 empleados de sus oficinas de todo el mundo, informaron el lunes medios estadounidenses, concretando la voluntad expresada por su director ejecutivo, Andy Jassy, de reducir costos en plena carrera de inversiones en inteligencia artificial.

La reducción representará cerca del 10% de los aproximadamente 350.000 empleados de las oficinas del gigante estadounidense de comercio en línea.

Pero según medios locales no afectará el trabajo en sus centros de distribución, que representan la mayoría de los más de 1,5 millones de empleados de Amazon.

Los despidos afectarán funciones de soporte o estratégicas, como recursos humanos, publicidad, altos ejecutivos, entre otros.

Amazon, con sede en Seatle, no respondió inmediatamente la solicitud de comentarios de la AFP sobre el recorte laboral, reportado por medios como The Wall Street Journal, The New York Times y otros que citaron fuentes anónimas.

