Amazon tiene la casa prefabricada de estilo rústico ideal para iniciar una vida tranquila por menos de US$14 mil

La demanda de casas prefabricadas continúa en aumento en Estados Unidos, y grandes plataformas de comercio electrónico ya apuestan por este mercado. En ese contexto, Amazon incorporó a su catálogo una casa prefabricada de estilo rústico, ideal para quienes buscan una vida tranquila en el bosque o cerca de un lago, por menos de US$14.000.

Cuál es la casa prefabricada por menos de 14.000 dólares en Amazon

El catálogo de viviendas modulares de Amazon sigue creciendo y ahora incluye una casa prefabricada de estilo rústico de la marca Generic, con un precio base de US$13.400.

La casa de estilo rústico se puede personalizar a medida (Amazon)

Al momento de publicarse esta información, el producto contaba con un descuento adicional de US$60, por lo que su precio final quedaba en US$13.340.

La entrega se realiza en un plazo estimado de dos a tres semanas, dependiendo de la ubicación del comprador.

La vivienda tiene una superficie modular que puede ir de 20 a 40 pies (aproximadamente 6 a 12 metros), según la configuración elegida.

Cómo es la casa prefabricada de estilo rústico en Amazon

Según la descripción del producto, se trata de una cabaña modular de diseño rústico, compuesta por contenedores expandibles totalmente equipados, listos para habitar desde el primer momento.

La casa de estilo rústico se puede expandir (Amazon)

Entre sus principales características se destacan:

Paneles de acero robusto , que aportan mayor durabilidad.

, que aportan mayor durabilidad. Alta resistencia a la intemperie , incluyendo lluvias intensas, calor extremo y nieve.

, incluyendo lluvias intensas, calor extremo y nieve. Diseño pensado para bajo mantenimiento.

El fabricante advierte que, en zonas nevadas, se debe evitar la acumulación excesiva de nieve en el techo para prevenir posibles daños estructurales.

Personalización y flexibilidad de la casa de estilo rústico

Según la descripción del producto, esta casa prefabricada de estilo rústico tiene ventajas como la personalización y flexibilidad en su diseño y configuración, ya que se puede adaptar a cualquier lugar y necesidad de los usuarios.

La casa de estilo rústico se puede configurar de diversas maneras (Amazon)

Se puede elegir entre varios tamaños de base de las habitaciones, que van desde los 20 pies (6 metros) hasta los 40 pies (12 metros), que se puede configurar en una o hasta dos plantas, según las preferencias del cliente.

Se pueden personalizar varios detalles de la casa, como el color y material de los pisos, así como los interiores, ventanas y acabados. Gracias a su diseño plegable se puede aumentar el tamaño de diversas áreas como la sala de estar o el dormitorio.

No obstante, Generic aclara que, cualquier cambio o ampliación de la casa prefabricada conlleva un costo adicional, por lo que sugiere contactar al servicio de atención al cliente para poder hacer un presupuesto con base a las necesidades de cada usuario, para conocer el precio del producto final.

De igual forma, esta casa prefabricada se puede adaptar para diferentes usos como una oficina, una cabaña para vacaciones, una suite privada para huéspedes, una propiedad privada con patio trasero o una residencia principal de tiempo completo, incluso, se puede utilizar para alquiler en alguna plataforma de renta de propiedades.

El tiempo de entrega ronda entre las dos y tres semanas, acorde a la ubicación del cliente y se vende solamente en Estados Unidos.