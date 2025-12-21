Walmart compite con Amazon y pone a la venta la mini casa prefabricada para vivir como millonario por US$125 mil

Además de Amazon, Walmart también ha incursionado en el mercado de las casas prefabricadas y ofrece opciones que van desde viviendas compactas hasta modelos de lujo completamente equipados. Una de las más llamativas es una mini casa prefabricada con acabados premium, disponible por 125.000 dólares y diseñada para distintos usos habitacionales.

Cuál es la casa prefabricada de Walmart por 125.000 dólares

La vivienda prefabricada de lujo que comercializa Walmart pertenece a la marca Tuscany Doors y se distingue porque incluye el proceso completo de construcción, desde la preparación de los cimientos hasta el ensamblaje final de la estructura.

La mini casa está totalmente equipada y lista para usarla (Walmart)

Se trata de una casa de una sola planta, con diseño moderno y exterior en color negro, fabricada con materiales de alta calidad. De acuerdo con la descripción del producto, tiene un precio de 125.000 dólares e incluye envío gratuito a distintas regiones de Estados Unidos, con un tiempo estimado de entrega de entre siete y 10 días, dependiendo de la fecha de compra.

Cómo es la mini casa prefabricada de lujo que se vende en Walmart

La vivienda cuenta con ventanales de gran tamaño, que se extienden desde el piso hasta casi el techo, lo que permite aprovechar al máximo la luz natural. También incorpora iluminación exterior LED y una estructura de acero inoxidable que incrementa su durabilidad.

La compra de la casa en Walmart cuenta con servicio de instalación incluido (Walmart)

Está construida con paneles estructurales aislantes (SIP, por sus siglas en inglés) de alto rendimiento, lo que ofrece un mayor aislamiento térmico y acústico en comparación con casas prefabricadas estándar, además de contribuir a una reducción en los costos de energía.

El espacio habitable es de aproximadamente 420 pies cuadrados (unos 40 metros cuadrados), distribuidos en una sala de estar de 200 pies cuadrados, un dormitorio de 120 pies cuadrados y un baño de 69 pies cuadrados.

La casa se entrega equipada con electrodomésticos modernos, lavavajillas, áreas de almacenamiento y un espacio de lavandería con lavadora y secadora en formato vertical. Además, incorpora un sistema de recolección de agua de lluvia que cumple con las regulaciones de California y permite su uso fuera de la red de drenaje. De manera opcional, puede incluir paneles solares y otras soluciones sustentables.

Gracias a sus materiales estructurales, la vivienda es resistente al fuego y a la intemperie, requiere poco mantenimiento y puede utilizarse como residencia principal, casa de huéspedes o propiedad para renta en plataformas de alojamiento.

Casa prefabricada en Walmart por menos de 30.000 dólares

Walmart también ofrece una alternativa más accesible: una casa prefabricada de dos niveles, modelo TEKAMON, con un precio de 29.999 dólares. Esta vivienda cuenta con baño e instalación eléctrica, lista para su uso inmediato.

La casa prefabricada tiene un espacio de casi 40 metros cuadrados (Walmart)

La estructura tiene forma de “T” y está fabricada con paneles numerados que facilitan el armado. Los materiales son resistentes a la corrosión y cuentan con aislamiento acústico entre niveles, lo que mejora la comodidad interior y la protección ante condiciones climáticas adversas.

Además, incluye rejillas de ventilación con revestimiento anticorrosión y mosquiteros, lo que garantiza un flujo de aire constante y seguro en distintos entornos.