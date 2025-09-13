América vs. Chivas: hora de EE.UU. y cómo ver en vivo el clásico del fútbol mexicano por la Liga MX

En la pausa por los partidos de selecciones rumbo al Mundial 2026, las ligas de la mayoría de los países reanudarán sus actividades. En la Liga MX, se vivirá una edición más del Clásico Nacional entre América vs. Chivas, uno de los enfrentamientos más esperados entre la afición de ambas escuadras.

América llega al partido con 17 puntos, los cuales lo ubican en la segunda posición de la liga mexicana . La escuadra azulcrema viene con una racha de cuatro victorias consecutivas en el torneo, por lo que destaca su victoria de visita en la casa de Tigres.

En la última jornada, los dirigidos por André Jardine vencieron 2-0 a Pachuca, con una sólida actuación. Además, su más reciente fichaje, Allan Saint-Maximin logró anotar por segundo partido consecutivo y se espera que el francés siga con este rendimiento al ser considerado uno de los mejores jugadores que ha llegado al fútbol mexicano.

América venció 2-0 a Chivas en el NGR Stadium (X/@ClubAmerica) NGR Stadium (X/@ClubAmerica)

Del otro lado, Chivas ha tenido uno de sus peores inicios de torneo con cuatro derrotas en siete partidos disputados que lo colocan en el lugar 16 de la tabla, a 14 puntos del líder general. “El Rebaño Sagrado” realizó varios fichajes y contrato al técnico argentino Gabriel Milito para pelear por el campeonato en el Apertura 2025, pero no ha tenido los resultados esperados.

Todos estos factores ponen a la escuadra del América como el favorito para llevarse los tres puntos.

América vs. Chivas desde Estados Unidos

En partido correspondiente a la jornada 8, América recibirá a Chivas el próximo 13 de septiembre en el estadio Ciudad de los Deportes. El partido comenzará a las 23.15 hs, tiempo del Este de Estados Unidos.

América recibirá a Chivas en partido correspondiente a la jornada 8 del Apertura 2025 (X/@TheChampions) (X/@TheChampions)

La transmisión estará disponible en territorio estadounidense en TUDN, Univisión o CBS Sports.

Probables alineaciones América vs. Chivas

La escuadra americanista ha sufrido por lesiones de jugadores clave en torneos pasados y ahora también podría perder al mediocampista, Jonathan Dos Santos, quien se ausentó del entrenamiento el pasado 9 de septiembre. Por otro lado, André Jardine ha recuperado a Henry Martín, quien no había tenido participación en el torneo.

El técnico brasileño tendrá a la gran parte del plantel para afrontar el partido de mayor relevancia en el fútbol mexicano.

Gabriel Milito, técnico de Chivas, cuenta con las bajas de Omar Govea, Richard Ledezma, José Castillo, Alan Pulido y Daniel Aguirre, quienes sufrieron lesiones en los primeros partidos del torneo y no podrían estar en el clásico. Por otro lado, Javier Hernández reapareció el partido pasado ante Cruz Azul, aunque no se espera que sea titular.

Javier "Chicharito" Hernández podría ser parte de la convocatoria para el partido contra América (X/@Chivas) (X/@Chivas)

América: Luis Malagón, Kevin Álvarez, Israel Reyes, Ramón Juárez, Cristian Borja, Álvaro Fidalgo, Erick Sánchez, Alejando Zendejas, Brian Rodríguez, Allan Saint-Maximin, Rodrigo Aguirre.

Luis Malagón, Kevin Álvarez, Israel Reyes, Ramón Juárez, Cristian Borja, Álvaro Fidalgo, Erick Sánchez, Alejando Zendejas, Brian Rodríguez, Allan Saint-Maximin, Rodrigo Aguirre. Chivas: Raúl Rangel, Miguel Tapias, Gilberto Sepúlveda, Diego Campillo, Bryan González, Luis Romo, Erick Gutiérrez, Santiago Sandoval, Roberto Alvarado, Efraín Álvarez, Armando González.

América domina historial de partidos en contra de Chivas

En los últimos 20 enfrentamientos, América ha ganado en 11 ocasiones, mientras las Chivas consiguieron cuatro triunfos. El último triunfo de la escuadra rojiblanca en temporada regular fue el 9 de febrero de 2017.

El partido arrancará a las 23.15 hs, hora del Este de Estados Unidos (Captura de pantalla X/@Chivas) (Captura de pantalla X/@Chivas)

Ángel Saldívar convirtió el único gol del encuentro para darle la victoria al equipo en el Estadio Akron, según Fox Deportes.

El último partido de Liga MX entre ambos se dio el pasado 8 de marzo en la casa de las Chivas. En dicho partido no hubo un grito de gol para ninguno de los dos equipos y al final terminaron sin anotaciones.