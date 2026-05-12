Es oficial: la nueva ley de reservas firmada en Nueva Jersey que se aplicará en pleno Mundial 2026

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill promulgó el 7 de mayo la ley A3318/SCS. Se trata de una norma que impide a servicios externos publicar, promocionar o vender reservas en restaurantes sin un acuerdo firmado con el establecimiento. El objetivo es reforzar los derechos del consumidor y evitar prácticas comerciales que afectan tanto a clientes como a pequeños negocios gastronómicos en Nueva Jersey.

Nueva Jersey prohíbe vender reservas de restaurantes sin autorización escrita

La nueva legislación establece que ninguna plataforma digital de terceros podrá anunciar, listar, promover o vender apartados para un restaurante sin contar con un contrato por escrito autorizado por el negocio.

La gobernadora Mikie Sherrill firmó la ley en Nueva Jersey Oficina de la gobernadora Sherrill

El texto legal define como “servicio de reservas de terceros” a cualquier sitio web, aplicación móvil o servicio en internet operado por una empresa distinta al propietario del restaurante. La prohibición aplica incluso cuando la plataforma solo intermedia la reservación y no cobra directamente al consumidor.

La norma también aclara qué negocios quedan protegidos. El concepto “food service establishment” incluye todo tipo de lugares:

Locales que ofrecen alimentos para consumo dentro o fuera del establecimiento.

Puestos móviles.

Carritos.

Servicios similares.

El proyecto avanzó con respaldo bipartidista durante la sesión legislativa 2026-2027. En el Senado, la propuesta sustituyó formalmente a S1193 después de una votación final de 38 votos a favor y ninguno en contra el 23 de marzo. Posteriormente, la Asamblea aprobó la versión definitiva con 68 votos favorables, un voto no emitido y cero negativos.

Multas de hasta US$500 para plataformas que revendan mesas sin permiso

La ley incorpora penalidades económicas para empresas que incumplan las nuevas reglas. Cada infracción podrá derivar en sanciones civiles de hasta 500 dólares, según el texto aprobado por la Legislatura estatal.

Las autoridades podrán recuperar esos montos mediante procedimientos civiles bajo la “Penalty Enforcement Law of 1999” de Nueva Jersey.

Sherrill firmó una nueva ley para proteger tanto a los restaurantes como a los consumidores

También se fijaron límites temporales para iniciar acciones legales. Cualquier denuncia relacionada con violaciones a esta norma deberá presentarse dentro del plazo de un año después de ocurrida la presunta falta.

La finalidad, según los legisladores, es impedir acuerdos no autorizados. Es común que se utilice la reputación de restaurantes para comercializar reservas sin consentimiento del negocio afectado.

El motivo detrás de la nueva ley contra la reventa de reservas gastronómicas en Nueva Jersey

La senadora Kristin Corrado afirmó tras la firma de la ley que el estado detectó casos de “reservation scalping”. Se trata de una práctica en la que terceros ofrecen mesas a precios inflados sin autorización del restaurante.

Según la legisladora, algunas plataformas llegaron a revender reservas por miles de dólares durante eventos deportivos masivos celebrados en Estados Unidos.

El MetLife Stadium, en Nueva Jersey, es una de las sedes del Mundial 2026

El comunicado de Corrado menciona como antecedente el Super Bowl 2025 en Nueva Orleans, donde servicios externos ofrecieron mesas por más de 2000 dólares. Se argumentó que esas operaciones afectan los ingresos de restaurantes porque las reservaciones pueden cancelarse en el último momento si nadie compra el espacio revendido.

“Ahora que Nueva Jersey se prepara para albergar la Copa del Mundo, estamos tomando medidas para evitar que esto ocurra aquí en el Estado Jardín”, declaró.