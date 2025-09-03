Anisimova se toma una dulce revancha de Swiatek en el Abierto de EEUU

Tras ser humillada en la final de Wimbledon, la estadounidense Amanda Anisimova se cobró este miércoles revancha de la polaca Iga Swiatek, número dos mundial, y avanzó por primera vez a las semifinales del US Open.

Anisimova, octava del ranking de la WTA, fue masacrada en julio por un doble 6-0 en la final de Wimbledon, en la que Swiatek conquistó su primera corona en la hierba londinense.

Menos de dos meses después, la jugadora de Nueva Jersey le devolvió el golpe con un contundente triunfo por 6-4 y 6-3 con el aliento de la pista central de Nueva York.

"Jugar aquí es tan increíblemente especial", declaró Anisimova a los 23.000 aficionados que vibraron con ella en la mayor cancha tenística del mundo.

"Volver de Wimbledon de esta manera es realmente especial", afirmó. "Siento que trabajé muy duro para darle la vuelta a eso. Hoy me lo probé todo. Puedo hacerlo".

A los 24 años, Anisimova está explotando esta temporada en el circuito después de tomarse un tiempo fuera del tenis en 2023 por problemas vinculados con la salud mental.

Este año conquistó su primer título de nivel WTA 1000 en febrero en Catar y alcanzó su primera final de Grand Slam en Wimbledon.

Swiatek llegaba en gran forma para pelear por su segunda corona del US Open tras conquistar en agosto el WTA 1000 de Cincinnati de pista dura.

El miércoles, sin embargo, se vio sobrepasada por el potente tenis de Anisimova y su renovada fuerza mental, que le permitió sobreponerse rápidamente al break que encajó en el primer juego.

En el segundo set también fue quebrada a la primera y estuvo 2-0 abajo pero Swiatek, en una deficiente actuación al servicio, le permitió recuperar el break con una doble falta.

Tras dejar escapar dos pelotas de partido, y con la grada conteniendo la respiración, Anisimova selló el triunfo con un afortunado golpe que pegó en la red y rebotó lejos del alcance de Swiatek, que levantó los brazos de impotencia antes de felicitar a su rival con un abrazo.

En su primera semifinal en Flushing Meadows, Anisimova enfrentará el jueves a la ganadora del último cruce de cuartos entre la japonesa Naomi Osaka y la checa Karolina Muchova.

La otra semifinal la disputarán la bielorrusa Aryna Sabalenka, defensora del título, y la estadounidense Jessica Pegula.

