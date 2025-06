Apuesta de Trump en Irán es arriesgada tras prometer mantener a EE.UU. fuera de "guerras estúpidas"

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump expresó certidumbre de que su apuesta para ayudar directamente a los israelíes asestó un golpe decisivo al programa nuclear de Irán, aun cuando muchos partidarios y detractores advertían que la acción militar de Estados Unidos podría involucrar al país en un conflicto regional expansivo.

En breves declaraciones a la nación el sábado por la noche desde la Casa Blanca, Trump dijo que los ataques "destruyeron" tres instalaciones de enriquecimiento de uranio de Irán y que Irán "ahora debe hacer la paz".

Pero es un momento arriesgado para Trump, quien ha criticado a sus predecesores por involucrar a Estados Unidos en "guerras estúpidas" y ha dicho repetidamente que estaba decidido a mantener a Estados Unidos alejado de otro conflicto en Oriente Medio.

"Habrá paz o habrá tragedia para Irán", afirmó Trump el sábado. "Si la paz no llega rápidamente, iremos tras esos otros objetivos con precisión, velocidad y habilidad".

Estados Unidos ha pasado apuros durante décadas para lidiar con la amenaza que representa Irán y sus aliados.

Hezbollah, respaldado por Irán, llevó a cabo el atentado de 1983 contra la embajada de Estados Unidos en Beirut, el atentado contra los cuarteles de Beirut ese mismo año y el atentado de 1996 contra las Torres Khobar. Y las milicias respaldadas por Irán fueron responsables de cientos de estadounidenses muertos durante la guerra de Estados Unidos en Irak.

Trump tomó nota de la larga historia de animosidad y se atribuyó el mérito de haber tomado medidas.

"Durante 40 años, Irán ha estado diciendo muerte a Estados Unidos. Muerte a Israel. Han estado matando a nuestra gente, volándoles los brazos, volándoles las piernas con bombas en las carreteras. Esa era su especialidad", dijo Trump. "Decidí hace mucho tiempo que no permitiría que esto sucediera. No continuará".

La posibilidad de la participación de Estados Unidos se había estado gestando durante días. Aun así, los ataques, que se llevaron a cabo temprano el domingo por la mañana en Irán, llevaban un elemento de sorpresa.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había dicho el jueves que Trump decidiría si avanzar con los ataques de Estados Unidos a Irán en el transcurso de las siguientes dos semanas.

Pero el sábado por la tarde, rastreadores de vuelos comerciales identificaron múltiples aviones cisterna de reabastecimiento aéreo de Estados Unidos en una ruta que indicaba que estaban acompañando aviones desde Estados Unidos hacia el Pacífico, lo que generó especulaciones de que algo estaba en marcha. Esos aviones pueden haber sido un señuelo: no formaban parte de la misión.

Trump regresó de su club de golf en Nueva Jersey poco después de las 6 de la tarde, y tenía una reunión vespertina ya programada con su equipo de seguridad nacional.

Menos de dos horas después, el presidente anunció que los ataques habían sido completados. La Casa Blanca publicó fotos de Trump en la Sala de Crisis de la Casa Blanca con sus principales asesores mientras monitoreaba los ataques, con una gorra roja de "Make America Great Again" (Hagamos grande a Estados Unidos otra vez). Las acciones de Trump inmediatamente generaron preocupación entre los legisladores de Estados Unidos de que el presidente había excedido su autoridad. El representante republicano Thomas Massie publicó rápidamente en X que "esto no es constitucional". El representante demócrata Ro Khanna dijo en redes sociales que Trump atacó a Irán sin autorización del Congreso y que los legisladores deberían aprobar una resolución que está patrocinando con Massie "para evitar que Estados Unidos sea arrastrado a otra guerra interminable en Oriente Medio". La decisión de involucrar directamente a Estados Unidos se produce después de más de una semana de ataques de Israel contra Irán para erradicar las defensas aéreas del país y las capacidades de misiles ofensivos, mientras dañan sus instalaciones nucleares. El ejército de Estados Unidos utilizó bombas rompebúnker de 14 toneladas (30.000 libras) en Fordo, mientras que submarinos estadounidenses también participaron en los ataques, lanzando alrededor de 30 misiles Tomahawk, según un funcionario estadounidense que no estaba autorizado a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato. El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, advirtió a Estados Unidos de antemano que los ataques contra la República Islámica "resultarían en un daño irreparable para ellos".

Y el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, declaró que "cualquier intervención estadounidense sería una receta para una guerra total en la región".

Trump había esperado inicialmente que la amenaza de fuerza motivara a los líderes iraníes a abandonar su programa nuclear pacíficamente.

Finalmente, Trump hizo el cálculo, a instancias de funcionarios israelíes y muchos legisladores republicanos, de que la operación de Israel había suavizado el terreno y presentado una oportunidad quizás sin igual para retrasar el programa nuclear de Irán, incluso de manera permanente.

Los israelíes han dicho que su ofensiva ya había paralizado las defensas aéreas de Irán, permitiéndoles degradar significativamente múltiples instalaciones nucleares iraníes.

Trump prosiguió con los ataques incluso cuando hay cierta incertidumbre sobre la evaluación de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos sobre cuán cerca estaba Irán de construir un arma nuclear.

En marzo, Tulsi Gabbard, la directora de inteligencia nacional, dijo a los legisladores que Irán no estaba construyendo un arma nuclear y que el ayatolá no había reautorizado el programa inactivo a pesar de que había enriquecido uranio a niveles más altos.

Trump desdeñó la evaluación a principios de esta semana, diciendo que Gabbard estaba "equivocada".

"No me importa lo que dijo", comentó Trump a los periodistas.

No está claro si Estados Unidos tiene nueva información desde el testimonio de Gabbard en marzo, pero ella insistió, tras la reacción pública de Trump, en que ambos estaban en la misma página sobre Irán.

Durante meses, Trump dijo que estaba dedicado a un esfuerzo diplomático para persuadir a Irán de que renunciara a sus ambiciones nucleares. Y en dos ocasiones, en abril y nuevamente a finales de mayo, persuadió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para que pospusiera la acción militar contra Irán y diera más tiempo a la diplomacia.

En los últimos días, Estados Unidos ha estado moviendo aviones militares y buques de guerra dentro y alrededor de Oriente Medio para proteger a Israel y las bases estadounidenses de los ataques iraníes.

Mientras tanto, Trump ha pasado de expresar públicamente la esperanza de que el momento podría ser una "segunda oportunidad" para que Irán haga un trato, a lanzar amenazas explícitas contra Jamenei y hacer llamados a la rendición incondicional de Teherán.

"Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado 'Líder Supremo'", dijo Trump en una publicación en redes sociales. "Es un objetivo fácil, pero está seguro allí.

No vamos a eliminarlo (¡matarlo!), al menos no por ahora".

El enfrentamiento militar se produce siete años después de que Trump retirara a Estados Unidos del acuerdo negociado por el gobierno de Barack Obama con Irán, al que calificó como el "peor acuerdo de la historia".

El acuerdo de 2015, firmado por Irán, Estados Unidos y otras potencias mundiales, creó un acuerdo nuclear integral a largo plazo que limitó el enriquecimiento de uranio de Teherán a cambio del levantamiento de sanciones económicas.

Trump criticó el acuerdo por dar demasiado a Irán a cambio de muy poco, ya que el acuerdo no cubría el comportamiento no nuclear de Irán.

___

Madhani informó desde Morristown, Nueva Jersey. Los periodistas de The Associated Press Lolita C. Baldor, Chris Megerian y Seung Min Kim contribuyeron con información.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.