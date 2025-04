Aranceles de Trump obligan a otros países a escoger entre China y EEUU

WASHINGTON (AP) — Uno fue a Estados Unidos, el otro fue a China: un símbolo de los tiempos que se viven.

Mientras el presidente suizo estaba en Washington la semana pasada para presionar a los funcionarios de Estados Unidos sobre el arancel del 31% que el presidente Donald Trump amenazó imponer a los productos suizos, el ministro de Relaciones Exteriores de Suiza estaba en Beijing, expresando la disposición de su nación para fortalecer la cooperación con China y mejorar un acuerdo de libre comercio.

A medida que la guerra comercial de Trump enfrenta a las dos economías más grandes del mundo, los aliados y socios de Estados Unidos se están acercando a China para cubrir sus apuestas. Esto ocurre mientras Trump trastoca una década de política exterior estadounidense, incluida la suya propia desde su primer mandato, y trata de hacer que el resto del mundo se una contra China. Pero al mismo tiempo amenaza con darle a Beijing más influencia en cualquier eventual diálogo con la administración estadounidense.

Con Trump diciendo que los países están "besando mi trasero" para negociar acuerdos comerciales o arriesgarse a impuestos de importación severos, Beijing está extendiendo la mano a países lejanos y cercanos. Se presenta como una fuerza estabilizadora y un socio comercial predecible, tanto para amortiguar el impacto de los aranceles de Trump como para forjar lazos comerciales más fuertes fuera del mercado estadounidense.

El primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, declaró en un discurso el 16 de abril: “Estados Unidos y China están ahora enfrascados en una feroz competencia por la supremacía global. Ambas potencias afirman que no desean forzar a los países a elegir bandos. Pero en realidad, cada una busca atraer a otros más cerca de sus respectivas órbitas”.

Los aranceles sobre los productos chinos están por las nubes

Trump pausó algunos de sus aranceles más pronunciados sobre la mayoría de los socios estadounidenses por 90 días después de que los mercados financieros globales cayeran en picada. Pero el presidente republicano ha elevado los aranceles sobre los productos chinos al 145%, lo que ha provocado reproches de Beijing, que ha prometido "luchar hasta el final". Las empresas estadounidenses advierten sobre precios más altos, lo que significa que Trump podría enfrentar tanto una mayor inflación como estantes vacíos en las tiendas.

La magnitud de los impuestos ya está afectando dramáticamente las importaciones estadounidenses, con los contenedores de envío que llegarán al Puerto de Los Ángeles disminuyendo casi un 36% en las últimas dos semanas, según Port Optimizer, que rastrea los buques. Esto está dando urgencia tanto a Estados Unidos como a China para reforzar el apoyo de socios alternativos.

Mientras los funcionarios de la administración Trump sugieren que el presidente podría aliviar las tasas de los aranceles sobre los productos chinos a su discreción, no ha habido indicios de que esté buscando una reducción. Eso, después de todo, podría sugerir que sus políticas proteccionistas estaban perjudicando la economía estadounidense.

“Obviamente quieren hacer un trato", indicó Trump a los periodistas el domingo, diciendo que Estados Unidos había dejado de comerciar con China de manera abrupta. “En este momento, no están haciendo negocios con nosotros”.

La Casa Blanca ha enmarcado cualquier negociación como entre el presidente de Estados Unidos y el presidente chino Xi Jinping, pero ninguno de los líderes parece dispuesto a hacer el primer acercamiento sin algún tipo de concesión. Los dos países ni siquiera pueden ponerse de acuerdo públicamente sobre si están manteniendo conversaciones.

A principios de este mes, Xi, en su primer viaje al extranjero este año, visitó Vietnam, Malasia y Camboya, resultando en promesas mutuas de lazos económicos y comerciales más estrechos. En Vietnam, que enfrenta un arancel del 46% de Estados Unidos, Beijing y Hanoi acordaron fortalecer la cooperación industrial y de la cadena de suministro. En Malasia y Camboya, Xi aseguró acuerdos similares. Camboya enfrenta un arancel del 49% de Estados Unidos, y Malasia del 24%.

Luego está Japón: a pesar de su antigua enemistad hacia la nación que una vez la colonizó, China se ha acercado a Japón y ha instado a una respuesta coordinada, según Kyodo News.

China se mantiene firme

China también está lista para usar el palo. Un periódico surcoreano ha informado que China está exigiendo a las empresas surcoreanas que no envíen productos que contengan minerales de tierras raras de China a empresas de defensa de Estados Unidos o enfrentarán sanciones.

A principios de este mes, Beijing advirtió que ningún país debería llegar a un acuerdo con Estados Unidos a expensas de China y prometió tomar contramedidas de manera “resuelta y recíproca” si tal situación surgiera.

Hal Brands, investigador principal del American Enterprise Institute en Washington, observó que China intentará “explotar el comportamiento abrasivo de Trump para hacer avances con los aliados de Estados Unidos y los países del Sur Global”.

Algunos académicos dicen que Beijing ya está ganando. “La gente perdió la confianza, o incluso la confianza, en Estados Unidos, particularmente con Donald Trump, pero no en China”, explicó Li Cheng, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Hong Kong. “Así que en ese sentido, China gana en el panorama geopolítico”.

Los países tienen que elegir, pero es difícil

China es el mayor exportador del mundo y Estados Unidos el mayor importador. El comercio total de China alcanzó un récord de 43,85 billones de yuanes (seis billones de dólares) en 2024, y el país es el mayor socio comercial para la mayoría del mundo, incluida la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y el grupo de los 10 países del sudeste asiático conocido como ASEAN.

Estados Unidos es el mayor destino de las exportaciones de China, aunque China es solo el tercer socio comercial más grande de Estados Unidos, detrás de México y Canadá. El comercio total de Estados Unidos el año pasado fue de 5,4 billones de dólares, con un déficit récord de 1,2 billones de dólares. Para los países de ASEAN, el comercio con Estados Unidos totalizó 477.000 millones de dólares en 2024, incluidos 352.000 millones de dólares en bienes vendidos a Estados Unidos. Pero China hace más negocios con ASEAN.

Los países atrapados entre Estados Unidos y China están en “una situación imposible” porque necesitan mantenerse económicamente conectados tanto con China, "una fuente de muchos de sus insumos e importaciones" como con el poderoso mercado estadounidense, estimó Matthew Goodman, director del Center for Geoeconomic Studies en el Council on Foreign Relations.

“No pueden elegir uno u otro, porque necesitan a ambos”, dijo Goodman.

En Europa, China se está preparando para levantar sanciones para revivir un acuerdo comercial, según el South China Morning Post con sede en Hong Kong. Los medios estatales chinos han estado llamando a los líderes europeos a unirse a China en la salvaguardia del multilateralismo.

En Beijing, Xi ha estado recibiendo a líderes extranjeros. El jueves, le dijo al presidente de Kenia que el mercado de China siempre ha mantenido su puerta abierta a productos de alta calidad de Kenia y que China alienta a más empresas chinas capaces a invertir y comenzar negocios en Kenia, según la agencia oficial de noticias Xinhua. El miércoles, Xi se reunió con el presidente de Azerbaiyán. Xi criticó la guerra comercial por socavar los derechos e intereses de todos los países.

Beijing suena resuelto

El viernes, cuando Xi presidió una reunión económica clave, el liderazgo de Beijing adoptó un tono positivo pero reconoció “el creciente impacto de los choques externos” y “urgió a prepararse para los peores escenarios con una planificación suficiente”, según Xinhua.

Wang Yiwei, investigador principal del Center for China and Globalization en Beijing, aseveró que China, después de lidiar con el primer mandato de Trump, está preparada para su último enfoque arancelario. “China está preparada para lo peor”, dijo Wang, “y ya no vive en la fantasía de la globalización”.

Victor Gao, vicepresidente del Center for China and Globalization, estimó que Beijing está preparado para el desacoplamiento. “¿Cuál será el final? Será un freno completo: no habrá más exportaciones de Estados Unidos a China, ni más exportaciones de China a Estados Unidos”, dijo.

Y, a pesar de los altos costos para la economía de China, China sobrevivirá, aseguró Gao. “Para un país como China con una historia de 5.000 años, ¿qué tipo de personas no hemos visto? Invasores, ladrones y bárbaros”, explicó Gao. “Al final todos se van. Todos desaparecen, todos son derrotados”.

El corresponsal Josh Boak contribuyó con esta nota.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.