Argentina comenzará la defensa de la corona mundialista ante Austria, Argelia y Jordania

Argentina se medirá a Austria, Argelia y Jordania en el Grupo J de la Copa del Mundo de Norteamérica de 2026, en el inicio de la defensa del título logrado en Catar bajo la guía de Lionel Messi.

El sorteo del certamen, organizado por Estados Unidos, México y Canadá, deparó a la Albiceleste una fase de grupos relativamente accesible, consolidando su condición de una de las grandes favoritas a revalidar el título.

Las sedes de los partidos de Argentina aún no se han definido, ya que la FIFA dará a conocer el calendario completo este sábado.

La llave J se disputará entre las regiones Centro y Oeste de Estados Unidos, que abarca las ciudades de San Francisco, Dallas y Kansas City.

El combinado que dirige Lionel Scaloni debutará con su corona frente a Argelia, en un partido en el que Messi podría convertirse en el primer futbolista en disputar seis Mundiales.

El astro, que cumplirá 39 años al inicio del torneo, aún no ha confirmado su participación, pero su extraordinario nivel y su reciente renovación con el Inter Miami hasta 2028 alimentan las máximas expectativas de la afición argentina para volver a disfrutar de su capitán.

La escuadra campeona estuvo representada por Scaloni en el sorteo del viernes en el Kennedy Center de Washington.

El timonel fue el encargado de presentar el trofeo en el escenario, donde lo colocó con sumo cuidado en el atril empleando unos inmaculados guantes blancos.

"En la nueva Copa del Mundo intentaremos seguir compitiendo y no dar nunca nada por perdido. Es lo que nuestra gente espera de nosotros y lo que vamos a intentar", afirmó Scaloni.

gbv/cl