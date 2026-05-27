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Clima en Phoenix, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de mayo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 27 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Phoenix, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de mayo
Clima en Phoenix, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de mayo

El pronóstico del tiempo para Phoenix, Arizona, indica que el miércoles 27 de mayo la temperatura rondará entre 68 y 96 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Phoenix

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Phoenix, Arizona

El miércoles 27 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 28 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 29 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 30 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 31 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 1 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 103 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 2 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 105 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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