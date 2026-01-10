El pueblo de Arizona que desató la fiebre del oro en el siglo XX y ahora es un santuario para burros salvajes

En las áridas tierras de Arizona, un remoto rincón que alguna vez fue el epicentro de la ambición y la fortuna cambió el ruido de los picos por el trote de los cascos. Lo que en el siglo XIX comenzó como un asentamiento por la fiebre del oro, que atrajo a miles de mineros con promesas de riqueza, experimentó una metamorfosis fascinante. Hoy, lejos de ser un pueblo fantasma, este lugar recobró la vida como un peculiar santuario para burros salvajes, descendientes directos de aquellos que ayudaron a construir su historia.

El pueblo de Arizona que ahora es un santuario para burros salvajes

Oatman se distingue como uno de los escasos rincones de EE.UU. donde los burros salvajes son los verdaderos dueños de las calles. Estos animales, herederos de los antiguos ejemplares de carga que servían a los buscadores de oro, permanecieron en la zona tras el declive de la minería, consignó World Atlas.

En el pueblo de Oatman los burros salvajes deambulan por las calles junto con los turistas (Instagram/@onvacationagain)

Caminar por el tramo principal de Oatman es como retroceder a un campamento minero de principios del siglo XX, con sus aceras de madera y fachadas rústicas que parecen detenidas en el tiempo.

Los principales atractivos de Oatman

Ver y alimentar a los animales característicos del pueblo

En Oatman, los burros son los verdaderos ciudadanos. Su población supera incluso a la de los habitantes humanos. Estos pequeños descendientes de las bestias de carga de la minería son el corazón del pueblo, donde se les ve en las aceras de madera y en busca de la atención de los turistas, según indicó Visit Arizona.

Tal es su importancia que el pueblo celebra cada año el Lanzamiento de Galletas de Burro, un insólito concurso donde locales y viajeros compiten por ver quién lanza más lejos el estiércol seco de estos animales.

En el Hotel Oatman se suele colocar un billete de dólar en las paredes (Instagram/@jessssipa)

Visitar y agregar un dólar en el famoso Hotel Oatman

El mayor emblema del pueblo es el Hotel Oatman, célebre por sus paredes tapizadas de billetes de dólar y por ser el refugio de quienes cruzaban las Montañas Negras, consignó World Atlas.

El histórico hotel alberga hoy un bar y restaurante en la planta baja y un museo en el segundo piso, que incluye la suite nupcial Clark Gable/Carole Lombard. Los clientes colocan billetes de un dólar en las paredes y el techo del salón durante décadas, una tradición que continúa hasta la actualidad.

Recorrer la Ruta 66

Oatman se ubica en el tramo más largo (268 kilómetros) de la histórica Ruta 66. La mayoría de los hoteles, restaurantes y tiendas de recuerdos presentan abundantes objetos de esta ruta, de acuerdo con el sitio Con un par de maletas.

La ruta 66 atraviesa el pueblo de Oatman (Instagram/@ensembleauboutdumonde)

Para completar la experiencia, el cercano Paso Sitgreaves regala uno de los recorridos más imponentes de la Ruta 66, donde sus curvas cerradas y vistas infinitas al desierto subrayan el aislamiento épico de este pueblo, indicó World Atlas.

Ver un show de pistoleros o bodas a tiros

Oatman también es territorio de “pistoleros” que mantienen vivo el espíritu del viejo Oeste. Cada día, entre las 13.30 y las 15.15 hs, los Oatman Ghost Riders recrean intensos tiroteos frente a la tienda del pueblo, reveló Oatman General Store.

Además, la histórica Ruta 66 es testigo de auténticas “bodas a tiros”, ceremonias reales cargadas de pólvora y tradición que se celebran en plena calle para asombro de los visitantes.

Donde está Oatman

Llegar a este histórico rincón de la Ruta 66 es fácil desde cualquier dirección. Oatman se localiza en un punto central entre tres estados. Está a 40 km de Kingman, Arizona y Needles, California, a 48 km de Laughlin, Nevada y a unos 87 km de Lake Havasu City, según Oatman General Store.

Todas las rutas de acceso están completamente asfaltadas, lo que garantiza un viaje seguro a través del desierto.