DHS aclara dichos de Kristi Noem sobre si venezolanos con TPS pueden solicitar refugio en EE.UU. tras la captura de Maduro

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) precisó el alcance de las declaraciones de la secretaria Kristi Noem sobre el futuro migratorio de los venezolanos que contaban con Estatus de Protección Temporal (TPS). Tras el anuncio del fin del beneficio y el cambio de escenario político en Venezuela, la agencia federal indicó que no existe una vía automática al refugio o al asilo para este grupo y ratificó que el programa llegó a su fin.

Qué dijo Kristi Noem sobre el TPS para venezolanos

El cierre del TPS para ciudadanos venezolanos volvió a colocar en el centro del debate la situación migratoria de más de medio millón de personas que residen en Estados Unidos. El tema cobró mayor relevancia luego de que Kristi Noem realizara declaraciones públicas sobre una posible apertura a nuevas solicitudes de refugio.

Kristi Noem afirma que los venezolanos con TPS pueden solicitar refugio en EE.UU.

“Venezuela hoy es más libre de lo que era ayer”, aseguró la secretaria de Seguridad Nacional a Fox News durante una entrevista emitida el domingo 4 de enero. Allí, sostuvo que las nuevas acciones de Trump sobre el país latino devolvían la integridad a programas como el TPS.

Además, señaló que las decisiones sobre programas migratorios se toman de manera coordinada entre el Departamento de Estado, la Casa Blanca y el DHS, y que su implementación debe ajustarse a la ley vigente.

“Por lo tanto, cada individuo que estaba bajo el TPS tiene la oportunidad de solicitar el estatus de refugiado y esa evaluación mirará hacia adelante. Pero debemos asegurarnos de que nuestros programas realmente signifiquen algo y que estemos siguiendo la ley”, explicó.

La respuesta del DHS a las declaraciones de Kristi Noem sobre el TPS para venezolanos

Poco después de la entrevista, el DHS utilizó sus canales oficiales para desmentir que las palabras de Noem habilitaran una vía general para que los venezolanos con TPS soliciten refugio. En un mensaje publicado en redes sociales, la agencia sostuvo que esa interpretación no reflejaba la política migratoria actual.

“Esto no es lo que dijo la secretaria Noem”, publicó la agencia en su cuenta de X. En ese sentido, aclararon que, aunque las acciones de Trump “llevan estabilidad a Venezuela y a un dictador narcoterrorista ilegítimo ante la justicia”, esto no significa el regreso del TPS ni de sus beneficios.

El DHS desmiente a Kristi Noem Captura de pantalla X @DHSgov

En el comunicado, se ratificó el fin al programa para más de 500 mil venezolanos en Estados Unidos. “Ahora pueden regresar a casa, al país que aman”, señaló el DHS.

Cuál es el estado actual del TPS para venezolanos

En el sitio oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), organismo encargado de administrar estos programas, el TPS para venezolanos continúa como cancelado. La decisión fue comunicada por Kristi Noem luego de revisar las condiciones del país y consultar con otras agencias federales.

Según la notificación oficial, la secretaria determinó que Venezuela ya no cumplía con los requisitos necesarios para mantener la designación al considerar que su continuidad era contraria al interés nacional. Esta determinación fue respaldada posteriormente por instancias judiciales.

El 3 de octubre de 2025, el Tribunal Supremo autorizó la cancelación del programa con vigencia inmediata, lo que consolidó el cierre del beneficio desde el punto de vista legal.

El TPS fue un programa migratorio de EE. UU. que les permitía vivir y trabajar legalmente en ese país debido a la crisis en Venezuela X (@NucleoNoticias)

Qué documentos aún son válidos de forma transitoria para venezolanos con TPS

A pesar de la cancelación del TPS, algunos beneficiarios conservan de manera temporal la validez de ciertos documentos. Aquellos venezolanos que recibieron autorizaciones de empleo, notificaciones de acción o registros migratorios vinculados al programa con fecha de vencimiento del 2 de octubre de 2026, emitidos antes del 5 de febrero de 2025, mantienen su vigencia hasta esa fecha.

Esta extensión responde a una orden emitida el 30 de mayo de 2025 por el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Norte de California. La medida no reactiva el TPS, pero permite una transición administrativa para quienes ya contaban con documentación vigente.