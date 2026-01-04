La CBP revisó el chasis de un remolque en Puerto Rico y descubrió un cargamento valuado en US$6,7 millones

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos incautó un cargamento de aproximadamente 424 kilos (935 libras) de cocaína que provenía de República Dominicana. El procedimiento tuvo lugar en el puerto de San Juan, Puerto Rico.

El valor del contrabando incautado por la CBP en Puerto Rico

La droga incautada por la CBP en el punto de control de Puerto Rico estaba distribuida en bloques ocultos en el chasis de un remolque de carga de plataforma. En total, el contrabando tenía un valor aproximado de 6,7 millones de dólares, según un comunicado.

Las drogas incautadas por la CBP en Puerto Rico CBP

El caso ocurrió el miércoles 24 de diciembre, cuando los oficiales inspeccionaban la carga entrante a bordo del buque de carga rodada M/V Kydon.

Fue en ese momento en el que los agentes notaron algunas irregularidades en el chasis de una plataforma. Inmediatamente, remitieron al transporte a una inspección adicional.

Con la ayuda de un perro policial, el examen dio positivo de narcóticos. Posteriormente, se determinó con otro análisis que la sustancia blanca era cocaína.

Kian Tomas, director del Puerto del Área de San Juan, declaró: “Nuestros oficiales se mantienen vigilantes y dedicados a proteger nuestras fronteras, incluso durante la temporada navideña”.

Qué pasó con el cargamento incautado por la CBP en Puerto Rico

De acuerdo con la CBP, la droga fue extraída por la propia agencia, en conjunto con el Departamento de Policía de Puerto Rico y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional. Todavía continúan los trabajos pertinentes para dar con el origen del contrabando.

Los perros de la CBP generalmente intervienen en los secuestros de narcóticos CBP

La cocaína estaba en compartimentos ocultos dentro del chasis y ahora quedó en manos de las autoridades. No se reveló qué pasó con los involucrados que la llevaban a bordo.

“Esta incautación demuestra el compromiso y el profesionalismo de nuestro equipo para evitar que drogas peligrosas lleguen a nuestras comunidades”, agregó el funcionario.

Otra millonaria incautación de la CBP en San Juan, Puerto Rico

En octubre de 2025, la CBP también había informado sobre una incautación de 165 kilos (365 libras) de cocaína en el puerto de San Juan. Ese cargamento estaba valuado en, aproximadamente, US$4 millones.

En el procedimiento, los oficiales asignados al Equipo Antiterrorista de Control de Contrabando (A-TCET, por sus siglas en inglés) seleccionaron un contenedor para una inspección física, donde se descubrieron ocho bolsas de lona ocultas entre los palés.

La sustancia ilegal estaba escondida en 149 objetos con forma de ladrillo. Tras los análisis, la mercancía dio positivo en cocaína.

En este caso, la autoridad federal tampoco brindó detalles acerca de qué contenía el lote originalmente, ni tampoco si hubo detenidos durante el operativo.

La CBP cuenta con diversas tecnologías avanzadas para detectar drogas American Immigration Council

La tecnología avanzada que utiliza la CBP para detectar narcóticos

De acuerdo con otro comunicado de la agencia, la Inspección No Intrusiva (NII, por sus siglas en inglés) es una de las tecnologías avanzadas a las que recurren los oficiales para detectar cargamentos ilícitos en la frontera.

Esta herramienta permite: