Por un error del DMV: más de 300.000 personas con Real ID en California deben actualizar sus licencias
La agencia notificará directamente a los ciudadanos afectados sobre los pasos a seguir para reemplazar sus permisos tras el fallo
El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés) anunció esta semana que más de 300 mil personas con Real ID en California deben actualizar sus licencias. La medida responde a un error del software que utiliza la agencia y afectará a aproximadamente el 1,5% de los titulares.
El error del DMV que obliga a actualizar las licencias
Según anunció mediante un comunicado de prensa, el DMV notificará a cerca de 325 mil titulares sobre los pasos que deben seguir en las próximas semanas y meses para obtener una nueva licencia de conducir con o sin Real ID, según corresponda. Para ello, agilizará el proceso y eliminará las tarifas asociadas.
En el texto, la agencia dio a conocer que llevó a cabo una revisión proactiva de sus sistemas tecnológicos este invierno. De esta manera, identificó una configuración de software, que data de 2006, y que afectó la forma en que se aplicaban las fechas de vencimiento. Por el error, algunos permisos tienen fechas de caducidad incorrectas.
En lugar del vencimiento de la estancia autorizada del titular de la Real ID, el sistema aplicó automáticamente el intervalo estándar de renovación de credenciales.
“Revisamos proactivamente nuestros registros, identificamos un problema con el sistema heredado de 2006 y estamos notificando a los clientes afectados con instrucciones claras sobre cómo mantener una credencial válida emitida por California. Para casi el 99 % de los titulares de Real ID, no se requiere ninguna acción”, aclaró el director del DMV, Steve Gordon.
A quiénes afecta la renovación de las licencias con Real ID en California
En el comunicado, el DMV especificó que solo los ciudadanos que reciban una notificación deberán tomar medidas en las próximas semanas y meses.
Esta acción implica a 325 mil personas, quienes no deberán abonar ninguna cantidad de dinero para reemplazar sus permisos.
A su vez, para evitar fraudes, la agencia remarcó que no contactará a nadie para solicitarle información personal o pagos por mensaje de texto o email.
Si una persona necesita verificar la acción del DMV, puede llamar al 1-800-777-0133.
En esa línea, la oficina de la agencia sostuvo que no emitió identificaciones Real ID para inmigrantes indocumentados. En su mayoría, las personas afectadas por la renovación son residentes permanentes, titulares de tarjetas de residencia permanente y titulares de visas.
Cómo solicitar una Real ID en el DMV de California
Desde el 7 de mayo de 2025, todas las personas que deseen viajar en Estados Unidos o visitar edificios federales deben contar con una identificación válida que cumpla con los requisitos de la Real ID.
Estas identificaciones son fácilmente reconocibles por estar marcadas con una estrella dorada en la esquina superior derecha.
En el Estado Dorado, las personas que pueden solicitar el documento son ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales (titulares de una green card) e individuos con estatus migratorio legal (titulares de visas válidas, como las estudiantiles, de trabajo, entre otras opciones).
Para llevar adelante el trámite de la Real ID en California, el DMV advierte que es relevante reunir los siguientes tipos de documentos:
- Identidad: pasaporte válido, certificado de nacimiento o tarjeta de residente permanente.
- Número de Seguro Social: tarjeta física o documento oficial que lo indique.
- Residencia en California: dos documentos que muestren el nombre completo del solicitante y dirección en el estado. Pueden ser facturas de servicios públicos, estados de cuenta bancarios o contratos de arrendamiento.
Una vez que se cuente con toda la documentación necesaria, el usuario deberá completar una primera parte de la solicitud en línea. Para ello, deberá acceder al portal del DMV de California, completar la aplicación para la Real ID y solicitar un turno.
Luego, tendrá que presentar los documentos originales en la oficina y la confirmación de la solicitud en línea. Posteriormente, se le tomará un examen de visión y, si es necesario, una prueba de conocimientos sobre tránsito.
