La increíble escena en el aeropuerto de México que dejó en shock a una recién casada: el piloto era su papá

Lo que empezó como el final de una luna de miel soñada en Cancún, terminó con una sorpresa inolvidable para Addison Stock. La joven creía que su papá, John Arvin -capitán de Southwest Airlines-, la estaría esperando en el aeropuerto de Arizona. Pero se emocionó al descubrir, aún en la terminal de México, que él sería el piloto a cargo de su vuelo de regreso.

Su padre piloto la fue a buscar a México y voló el avión de regreso a EE.UU.

Addison Stock había acordado con su familia que su padre la iría a buscar con su auto al Aeropuerto Internacional de Phoenix-Sky Harbor, de Arizona, al regresar de su luna de miel. Sin embargo, mientras esperaban en la puerta de embarque de Cancún, recibieron una gran sorpresa.

El piloto de Southwest Airlines sorprendió a su hija en México y voló el avión de regreso a Estados Unidos

La pareja había olvidado realizar el check-in el día anterior al viaje y tuvieron que hacer largas filas para tramitarlo. Mientras esperaban para embarcar, ya con dolor de cabeza, Stock vio que un piloto de la aerolínea Southwest se les acercaba sonriente. Era su papá con el uniforme.

“Fue como una experiencia extracorpórea, porque uno no esperaba encontrar a su padre en el aeropuerto”, explicó la joven en declaraciones a CNN Travel.

Todavía en shock, fue Quinn, el esposo de Stock, quien se paró rápidamente para abrazar a su suegro. Al ver que otro piloto grababa la sorpresa, la joven entendió que sería su padre quien la llevaría a casa y saltó a abrazarlo.

“Así ha sido toda mi vida, siempre ha sido de los que aparecen”, aseguró la joven Addison sobre su padre.

La hija del piloto destacó que su padre siempre está presente

Sobre el momento, John recordó: “Le dije ‘me pediste que te recogiera en el aeropuerto, así que aquí estoy’. Se sorprendió de que su papá estuviera allí. Fue gracioso. Fue un momento emocionante”.

“Fue divertidísimo. Una forma fantástica de terminarlo todo, el viaje, la temporada de bodas. Fue realmente especial”, remarcó Adisson.

Y añadió: “Fue un testimonio de cómo ha sido, literalmente, durante toda mi vida, siempre presente, cariñoso y deseoso de que sea especial. Fue simplemente perfecto”.

Tras la sorpresa, el piloto se dirigió a preparar el avión y logró que la pareja abordara primero para poder elegir sus asientos.

Cómo fue el vuelo tras la sorpresa a su hija

El piloto había planificado la sorpresa durante meses, desde que su hija le había pedido ayuda para organizar la luna de miel. El día del viaje, Arvin se escondió en una tienda de regalos, mientras que su compañero Karl Sheltz recorrió el lugar en busca de Addison para que todo saliera bien.

Durante el vuelo, decidió no mencionar que su hija y yerno se encontraban abordo. “Normalmente, intento no anunciar que mi familia está en el avión, lo mantengo sutil”, explicó. Sin embargo, antes de despegar felicitó a los recién casados de manera general.

Además de estar a cargo del avión de regreso a casa, el piloto acompañó a la pareja hasta su auto en Arizona Facebook/SouthwestAir

El viaje avanzó con total normalidad. “Sabía que estábamos en buenas manos y que nos cuidarían”, manifestó Addison.

“Ella es muy importante para mí. He podido estar muy presente en su vida, y fue especial. Fue un placer estar allí. Todo salió perfecto”, expresó por su parte Arvin.

Luego de que el avión aterrizara en Arizona, el capitán cumplió su promesa y acompañó a la pareja hasta su auto. “Los acompañé desde el aeropuerto hasta el coche donde estaba aparcado y me fui a casa”, cerró.