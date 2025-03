La nueva ley contra inmigrantes ilegales que avanza en Arizona: así puede impactar en los extranjeros

Arizona avanza con una legislación que busca endurecer el control migratorio y reforzar la cooperación entre las autoridades locales y federales. El proyecto, conocido como Arizona ICE Act, ya superó varias instancias legislativas y podría convertirse en una de las normas más estrictas del país norteamericano en materia de inmigración ilegal. Sin embargo, el último paso puede ser el más complejo: que la gobernadora demócrata Katie Hobbs no la vete. De acuerdo a los antecedentes, la mandataria estatal podría tomar esa determinación.

Arizona contra la inmigración: cooperación obligatoria con las autoridades federales

Uno de los pilares de la nueva normativa es la obligación de las agencias estatales y locales de colaborar con el gobierno federal en la aplicación de las leyes migratorias. Bajo esta ley, ningún condado, ciudad o entidad política de Arizona podrá adoptar políticas que limiten esta cooperación.

La ley prohíbe las ciudades santuario en Arizona y permite demandar a jurisdicciones que no cumplan Foto ICE.gov

Memorandos de entendimiento : las autoridades estatales y municipales podrán firmar acuerdos con el Departamento de Justicia o Seguridad Nacional de EE.UU. para facilitar la deportación de indocumentados.

: las autoridades estatales y municipales podrán firmar acuerdos con el Departamento de Justicia o Seguridad Nacional de EE.UU. para facilitar la deportación de indocumentados. Prohibición de “ciudades santuario” : se vetará cualquier ordenanza que restrinja la colaboración con agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

: se vetará cualquier ordenanza que restrinja la colaboración con agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Recursos federales: las fuerzas de seguridad podrán acceder a bases de datos, fondos y equipamiento federal para perseguir a inmigrantes en situación irregular.

Además, el fiscal general de Arizona tendrá la potestad de investigar y demandar a aquellas jurisdicciones que incumplan estas disposiciones.

Detenciones y deportaciones: el rol ampliado de la policía local de Arizona

La ley establece protocolos estrictos para las fuerzas del orden cuando arrestan a personas bajo sospecha de estar ilegalmente en EE.UU.

Notificación obligatoria : si un agente recibe una solicitud de detención migratoria (conocida como immigration detainer ), debe informar al juez y registrar el caso antes de decidir la liberación del detenido.

: si un agente recibe una solicitud de detención migratoria (conocida como ), debe informar al juez y registrar el caso antes de decidir la liberación del detenido. Pruebas de ciudadanía : quienes no puedan demostrar su estatus legal, con documentos como licencias de conducir o identificaciones oficiales, podrán ser retenidos hasta que eI CE los reclame.

: quienes no puedan demostrar su estatus legal, con documentos como licencias de conducir o identificaciones oficiales, podrán ser retenidos hasta que eI CE los reclame. Excepciones: no aplica para ciudadanos estadounidenses o residentes legales que acrediten su situación.

Policías de Arizona deberán retener a sospechosos de inmigración ilegal si no presentan documentos válidos Flickr (usicegov)

Según el texto, estas medidas buscan evitar que personas con antecedentes penales o vínculos con organizaciones criminales queden en libertad.

Centros de detención para migrantes y costos para el estado de Arizona

La normativa también obliga a las prisiones y cárceles de Arizona a firmar convenios con el ICE para alojar a detenidos migratorios.

Acuerdos de reembolso : el estado negociará con el gobierno federal la compensación por los gastos de alojamiento y traslado de indocumentados.

: el estado negociará con el gobierno federal la compensación por los gastos de alojamiento y traslado de indocumentados. Criterios de confinamiento: las instalaciones penitenciarias podrán retener a extranjeros acusados de delitos, en espera de extradición o por orden judicial.

Los legisladores republicanos argumentan que esta medida aliviará la carga económica que, según ellos, genera la inmigración irregular. Un informe citado en el proyecto afirma que los indocumentados le costaron a Arizona más de 3190 millones de dólares en 2023.

Según el proyecto, en 2023, los indocumentados costaron $3190 millones a Arizona en gastos públicos Flickr/ICE

Qué argumentan los defensores del proyecto antiinmigrantes en Arizona: seguridad y ahorro fiscal

Los promotores de la ley, que son legisladores republicanos, sostienen que es necesaria para frenar la crisis en la frontera. Datos del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes señalan que, desde 2021, hubo más de 8,5 millones de encuentros con migrantes en el suroeste de EE.UU., entre los cuales se incluyen a 57.000 personas con antecedentes penales.

“La seguridad de las familias de Arizona está en riesgo por la inmigración ilegal”, afirma el texto, que también menciona casos de sospechosos de terrorismo o miembros de pandillas capturados en EE.UU.

El proyecto ya fue aprobado por el Senado estatal (17 votos a favor y 12 en contra) y avanza en la Cámara de Representantes de Arizona. De convertirse en ley, se aplicará retroactivamente desde el 31 de diciembre de 2024, lo que significa que afectaría incluso a casos ya iniciados.

¿Posible veto de Katie Hobbs al Arizona ICE Act?: antecedentes y postura de la gobernadora

La gobernadora demócrata de Arizona, Katie Hobbs, mantiene una postura crítica hacia las iniciativas republicanas que buscan combatir la migración irregular o ampliar la colaboración estatal con las redadas federales.

Según el medio Ktar, en enero pasado, la mandataria dejó claro que no utilizaría recursos del estado para apoyar operativos migratorios masivos, especialmente bajo la administración Donald Trump.

Más allá de sus recientes declaraciones públicas, hay una antecedente importante: el 4 de marzo de 2024, rechazó una ley aprobada por la Legislatura que buscaba criminalizar el ingreso irregular por la frontera. En ese momento, argumentó que:

Era inconstitucional : podría derivar en costosos litigios por invadir competencias federales.

: podría derivar en costosos litigios por invadir competencias federales. Dañaba a las comunidades y la economía : afectaría a negocios y sobrecargaría al sistema judicial.

: afectaría a negocios y sobrecargaría al sistema judicial. No solucionaba la crisis fronteriza: la consideró una medida “política” en año electoral.

En este contexto, los republicanos la acusaron de ser “cómplice” de la administración Biden, según Associated Press. No obstante, Hobbs insistió en que Arizona necesita soluciones reales, no gestos simbólicos.