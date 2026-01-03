La nueva regla de tránsito de Arizona que establece multas más fuertes para peatones

A finales de 2025 entró en vigor una nueva regla de tránsito en Phoenix, en Arizona, que implica el cambio del código de la capital estatal. Los legisladores aprobaron la modificación que aumentará los castigos para los peatones que cruzan mal las calles. En lugar de una notificación, la sanción más leve ahora incluirá una multa.

En Phoenix: la nueva ley de tránsito que conlleva multas para peatones

Los legisladores de Phoenix decidieron modificar el código de la ciudad con base en las estadísticas que colocan a la capital estatal como una de las áreas con las tasas más altas de muertes de peatones.

Tras una votación realizada el miércoles 17 de diciembre, aprobaron la medida para endurecer las sanciones contra las personas que cruzan las calles de forma imprudente.

Las personas que crucen mal las calles por primera vez en Phoenix, en Arizona, recibirán una multa Freepik

El cambio eliminó el requisito de advertencia para una primera infracción. A partir de ahora, los ciudadanos que crucen las calles por fuera del paso peatonal serán castigados con una citación de tránsito similar a una multa por exceso de velocidad, según especificó el medio local Your Valley.

Para los reincidentes, la segunda infracción a esta sección del código de la ciudad resultará en un delito menor de Clase 1.

Críticas y elogios a la nueva norma de tránsito de Phoenix

El jefe de policía de Phoenix, Matthew Giordano, sostuvo que la medida es necesaria para ayudar a prevenir la muerte de ciudadanos en la vía pública. Ahora, los funcionarios públicos tendrán recursos para sancionar a los peatones que incumplen las leyes.

“Sé que, por lo general, cuando nos encontramos con alguien que se resiste a cumplir, hay problemas subyacentes. Nos encantaría llegar al fondo del asunto y espero que con este proceso podamos lograrlo”, expresó en diálogo con Your Valley.

El cambio al código de la ciudad de Arizona que afecta al tránsito impondrá un cargo penal a quienes cruzan la calle mal por segunda vez Freepik

No obstante, otras personas manifestaron rechazo a la normativa. Nicole Rodríguez, presidenta del Proyecto Urbano Fénix y de la Alianza de Acción Urbana del Valle, aseguró que los incumplimientos responden a una lógica establecida por el diseño de las calles.

“La gente no cruza mal porque quiere. Lo hacen porque las calles de Phoenix son anchas, rápidas y hostiles para los peatones. Ese es nuestro problema con el aumento de atropellos de peatones por conductores”, opinó.

A su vez, la concejal Anna Hernández, que fue la única que votó en contra del proyecto, manifestó que el cambio creará multas que las personas no pueden pagar. “Esta ciudad no necesita otra forma de castigar a la gente por existir en el espacio público”, expresó.

Las estadísticas sobre accidentes de tránsito en Arizona que preocupan a las autoridades

En agosto de este año, la empresa de investigación y análisis financieros Value Penguin publicó un estudio en el que reveló que Tucson y Phoenix se encuentran entre las principales áreas con las tasas más altas de mortalidad de peatones en el país.

Los datos de la Administración Nacional de Seguridad Vial (NHTSA, por sus siglas en inglés) muestran que esas urbes vieron un total combinado de casi 700 muertes de transeúntes entre 2019 y 2023.

Las ciudades de Arizona se ubican entre las que tienen las tasas más altas de mortalidad de peatones en el país Freepik

En un análisis realizado en comparación con los datos de la Oficina del Censo, la compañía encontró que Tucson vio alrededor de 37,2 fallecimientos por cada 100.000 residentes.

Esa es la tercera tasa más alta de mortalidad de peatones en todo Estados Unidos. Por su parte, Phoenix estuvo detrás por muy poco, con 29,5 víctimas fatales por cada 100.000 ciudadanos.

De acuerdo con el informe, estas fueron las ciudades de EE.UU. que registraron el mayor número de peatones muertos en los últimos años: