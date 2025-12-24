Firmadas por Katie Hobbs: las leyes de Arizona que pueden cambiar reglas de vivienda, salud y transporte en 2026

Arizona se prepara para un escenario normativo distinto a partir de 2026. Desde el año próximo, la entrada en vigor de un amplio paquete de leyes firmadas por la gobernadora Katie Hobbs modificará pautas centrales en materia de vivienda, condiciones laborales, educación, salud pública, impuestos y operaciones gubernamentales.

Arizona 2026: cómo cambiarán las leyes laborales, el salario mínimo y las protecciones a trabajadores

Las nuevas normas laborales establecerán criterios más estrictos para la compensación y la transparencia salarial, además de la protección de trabajadores con reclamos pendientes. Este conjunto de medidas apuntará a modernizar el ámbito del empleo en un contexto de aumento del costo de vida y demandas crecientes por mayor equidad.

A partir del 1º de enero de 2026, el salario mínimo estatal de Arizona (A.R.S. § 23-363) ascenderá a US$15,15 Freepik - Freepik

Aumento del salario mínimo: la actualización de la norma vinculada al A.R.S. § 23-363 fijará un incremento del salario mínimo estatal. La cifra, que hoy se ubica en 14,70 dólares, ascenderá a US$15,15 por hora para empleados no exentos a partir del 1º de enero de 2026.

la actualización de la norma vinculada al A.R.S. § 23-363 fijará un incremento del salario mínimo estatal. La cifra, que hoy se ubica en 14,70 dólares, ascenderá a US$15,15 por hora para empleados no exentos a partir del 1º de enero de 2026. Reclamos por sueldos no abonados: otra disposición elevará considerablemente el límite máximo de dinero que un trabajador podrá reclamar ante la Industrial Commission of Arizona cuando detecte salarios retenidos o adeudados. El tope, que hasta ahora era de US$5000, subirá a US$12.000 desde enero del año próximo, lo que ampliará la capacidad de recuperar remuneraciones retenidas.

otra disposición elevará considerablemente el límite máximo de dinero que un trabajador podrá reclamar ante la Industrial Commission of Arizona cuando detecte salarios retenidos o adeudados. El tope, que hasta ahora era de US$5000, subirá a US$12.000 desde enero del año próximo, lo que ampliará la capacidad de recuperar remuneraciones retenidas. Actualización en equidad salarial y transparencia: una mejora normativa dentro del A.R.S. § 23-1501 fortalecerá los parámetros de igualdad en la retribución al exigir que las empresas detallen rangos salariales en sus anuncios de empleo y que actúen sin discriminación por género o raza.

Aunque estas modificaciones no conformarán un régimen integral de transparencia salarial, sí representarán un avance importante hacia prácticas laborales más justas.

Qué cambiará en vivienda en Arizona en 2026: ADUs, middle housing y nuevas exigencias urbanas

El área de vivienda es una de las que experimentará transformaciones más profundas, con reformas pensadas para ampliar la oferta habitacional en ciudades donde el encarecimiento del suelo y la falta de alternativas accesibles presionan a familias y autoridades locales.

La ley HB 2721 dispondrá que, desde enero de 2026, todas las ciudades de Arizona con más de 75.000 habitantes habiliten la construcción de unidades accesorias Jenny Kane - AP

Expansión de unidades accesorias: la ley HB 2721 dispondrá que, desde enero de 2026, todas las ciudades con más de 75.000 habitantes habiliten la construcción de unidades accesorias en lotes unifamiliares. Estas estructuras complementarias deberán ser permitidas sin exigencias excesivas como estacionamientos adicionales obligatorios o retiros demasiado amplios.

la ley HB 2721 dispondrá que, desde enero de 2026, todas las ciudades con más de 75.000 habitantes habiliten la construcción de unidades accesorias en lotes unifamiliares. Estas estructuras complementarias deberán ser permitidas sin exigencias excesivas como estacionamientos adicionales obligatorios o retiros demasiado amplios. Incorporación de “middle housing”: la misma legislación establecerá que los municipios grandes autoricen la edificación de dúplex, tríplex y otros formatos de densidad intermedia en todas las zonas clasificadas como residenciales.

Escuelas, salud y ambulancias: las reformas que llegarán a Arizona en 2026

Diversas disposiciones modificarán, a partir de 2026, tanto la alimentación escolar como el acceso a programas de formación médica y los mecanismos de supervisión de ambulancias, con el objetivo de optimizar servicios esenciales.

La norma HB 2164 vetará la venta de productos hipercalóricos y altamente procesados (ultraprocesados) durante el horario escolar en los establecimientos que participen en programas federales de almuerzos