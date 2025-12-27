Le ganó al DHS: liberan justo para Navidad a la joven hondureña detenida por la Patrulla Fronteriza en Carolina del Norte

Tras casi un mes bajo custodia, la joven hondureña Fátima Issela Velázquez-Antonio fue liberada el martes 23 de diciembre, justo antes de Navidad. Aunque su disputa con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) aún no terminó, logró regresar a Raleigh, Carolina del Norte, junto a su familia.

El regreso de la joven hondureña a Carolina del Norte tras casi un mes detenida

La tarde del martes 23 de diciembre marcó el final de una espera para la familia de Fátima Issela Velázquez-Antonio. La joven, de 23 años, arribó al Aeropuerto Internacional Raleigh-Durham luego de haber sido liberada de un centro federal de detención en Georgia, donde estaba recluida desde noviembre. Su llegada fue confirmada por ABC11, que accedió a información de un familiar cercano.

Apenas bajó del avión, expresó su alivio y agradecimiento: “Estoy muy feliz de volver a casa con mi familia. No sé bien qué decir ahora mismo, pero gracias por todo, a todas las personas, muchas gracias”.

Velázquez-Antonio fue trasladada semanas atrás a una instalación federal en Lumpkin, Georgia, luego de ser arrestada en su lugar de trabajo en Raleigh por agentes de la Patrulla Fronteriza y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El reencuentro con sus seres queridos en Carolina del Norte fue definido por su tío como “un verdadero milagro de Navidad”.

De Raleigh a Georgia: la detención que desató la polémica

El episodio que cambió por completo la rutina de Fátima ocurrió en noviembre, cuando agentes federales realizaron operativos migratorios en distintos puntos de Carolina del Norte. Según relató su entorno, ella se presentó a trabajar como cualquier otro día, sin imaginar que terminaría esposada y trasladada fuera del estado.

Velázquez-Antonio fue arrestada en noviembre de 2025 durante una redada de agentes de la Patrulla Fronteriza y el ICE en su lugar de trabajo en Raleigh RYAN MURPHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Gene Smith, pareja de su tía, explicó que el arresto se dio en el marco de una redada más amplia. De acuerdo con su testimonio, horas después de que la joven saliera de su casa, la familia recibió la llamada que confirmó que estaba bajo custodia federal.

Desde ese momento, fue enviada a un centro de detención en Georgia. Allí permaneció cerca de un mes mientras su familia, abogados y representantes políticos presionaban por su liberación.

Quién es Fátima y por qué su historia generó apoyo de la comunidad de Carolina del Norte

El caso de Velázquez-Antonio captó la atención pública no solo por la forma de su detención, sino también por su historia de vida. Nacida en Honduras, llegó a Estados Unidos a los 14 años como menor no acompañada, luego de perder a ambos padres en su país de origen.

Su madre falleció por cáncer y su padre fue asesinado por pandillas, un contexto de violencia que la llevó a buscar asilo en territorio estadounidense.

Desde entonces, construyó su vida en Carolina del Norte. Se graduó de la escuela secundaria, obtuvo un permiso de trabajo válido, recibió un número de Seguro Social, consiguió empleo estable y pagó impuestos. Incluso, meses antes de su arresto, compró una vivienda junto a su novio.

Fátima llegó a Estados Unidos a los 14 años como menor no acompañada tras la muerte de su madre por cáncer y el asesinato de su padre a manos de pandillas en Honduras Flickr/Usicegov

Según su abogada, Ashley Lively, Fátima no tenía antecedentes penales, salvo infracciones de tránsito menores, y no existía ninguna orden de arresto en su contra antes de la detención.

Además, cumplió con todas las entrevistas y audiencias previas exigidas por el Departamento de Seguridad Nacional mientras su caso de asilo seguía en proceso.

Cómo sigue su caso con el DHS, tras ser liberada y regresar a Carolina del Norte

Aunque el regreso a casa fue celebrado como una victoria, la situación legal de Velázquez-Antonio todavía no se resolvió. Su tío dejó en claro que el proceso para obtener la ciudadanía o un estatus migratorio permanente continúa y que el camino será largo. “Va a ser una pelea enorme, pero su familia está con ella y no nos vamos a rendir”, afirmó.

La propia abogada de la joven explicó que, si bien tenía derecho a permanecer en Estados Unidos mientras su caso era evaluado, no contaba con un estatus migratorio permanente al momento de la detención.

Aun así, remarcó que cumplió con todas las exigencias del sistema y que su arresto respondió a una interpretación estricta de las políticas vigentes.