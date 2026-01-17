La popular tienda de productos latinos que aterriza en Arizona y ya causa furor en los residentes

Una cadena de supermercados de productos latinos con sede en California abrió su primera sucursal en Arizona, lo que generó gran expectación entre los residentes. Durante su inauguración, la tienda entregó obsequios a los primeros clientes, quienes formaron fila durante varios minutos para ingresar.

Cuál es la tienda de productos latinos que abrió en Arizona

Vallarta Supermarkets inauguró su primera tienda en Arizona, ubicada en 59th Avenue y Camelback Road, en Glendale, según informó AZ Family. Durante la apertura, realizada el 14 de enero de 2026, los primeros 300 clientes recibieron una bolsa con comestibles.

Vallarta Supermarkets lleva más de 40 años en el negocio (FB Vallarta Supermarkets)

La apertura forma parte del plan de expansión de la compañía para atender la demanda de alimentos latinos auténticos en el Valle Oeste. Lizette Gómez, directora de marketing de la empresa, señaló que este paso representa “un nuevo capítulo” para la marca, que cuenta con más de 40 años de historia en el sur de California.

De acuerdo con 12 News, Vallarta Supermarkets fue fundada en 1985 por emprendedores latinos y actualmente opera 64 tiendas, principalmente en la costa oeste. La nueva sucursal en Arizona cuenta con carnicería, panadería y una amplia oferta de comida tradicional mexicana.

Qué productos latinos se pueden encontrar en la tienda que abrió en Arizona

La tienda ofrece una amplia variedad de productos agrícolas, como aguacate, mango y papaya, además de artículos menos comunes como garbanzos frescos y tres variedades de chayote, según AZ Central.

En la tienda de Vallarta se puede encontrar pozole y tamales en el menú (FB Vallarta Supermarkets)

También dispone de un mostrador de carnes y mariscos con productos frescos y marinados. Uno de sus principales atractivos es la variedad de chorizos, que incluye versiones verde, salvadoreña, sinaloense y vallartense. Asimismo, ofrece distintos tipos de mondongo para menudo y una barra de ceviches con ocho opciones.

La tienda cuenta además con cremería, frutería con fruta recién cortada —que puede aderezarse con Tajín, chamoy o limón— y un patio de comida con platillos calientes.

Entre las opciones del menú destacan:

Tacos desde US$2,49

desde Tortas por US$10,99

por Pupusas por US$3,49

por Pollo asado o frito, entero o en porciones

También se ofrecen sopas como albóndigas y pozole. En el desayuno hay chilaquiles por US$10,99 y burritos por US$9,99. Además, Vallarta vende tamales individuales de distintos sabores, incluido uno dulce de fresa.

Nueva ley impacta a supermercados y clientes de supermercados en Arizona

Desde el 15 de enero de 2026, las cadenas de supermercados en Arizona deben cumplir con una nueva ley sobre el uso y control de carritos de compra, la cual contempla multas de entre US$1000 y US$2500 en caso de incumplimiento.

La tienda de Vallarta en Arizona cuenta con su propia panadería (FB Vallarta Supermarkets)

La normativa obliga a los minoristas a completar una certificación anual que incluye:

Instalar sistemas de bloqueo de ruedas en los carritos.

en los carritos. Implementar un plan de gestión y recuperación que evite que salgan de las tiendas.

que evite que salgan de las tiendas. Contar con un contrato con una empresa externa especializada en la recolección de carritos, según la ciudad de Phoenix.

Las multas para las cadenas comienzan en US$500 por la primera infracción y pueden subir a US$1000 a partir de la tercera. En tanto, los clientes que retiren carritos sin autorización podrían enfrentar sanciones de hasta US$2500, de acuerdo con The Sun.