¿Es ilegal colgar aromatizante en el retrovisor del auto en Arizona?, esto dice la ley

Colocar un ambientador o aromatizante en el espejo retrovisor del automóvil puede provocar que los policías de tránsito en Arizona detengan a los conductores, ya que esta práctica puede derivar en una multa, de acuerdo con las leyes estatales vigentes.

¿Está prohibido colgar un aromatizante en el retrovisor en Arizona?

La ley estatal de Arizona establece que es ilegal conducir un vehículo con cualquier objeto colgado del espejo retrovisor que pueda obstaculizar o reducir la visibilidad clara del conductor a través del parabrisas o de las ventanas laterales o traseras.

Hay varios objetos que están prohibidos colgar en el interior o exterior de los autos en Arizona (Unsplash)

Esta normativa no se limita únicamente a los aromatizantes o decoraciones, sino que aplica a cualquier objeto o material que esté “colocado, exhibido, instalado, fijado o aplicado” sobre el vehículo, incluyendo el parabrisas y las ventanas laterales o traseras.

La legislación contempla algunas excepciones, entre ellas los certificados oficiales que acrediten el cumplimiento del vehículo con normas federales, estatales o locales, como:

Calcomanías de inspección de emisiones contaminantes

Pegatinas oficiales colocadas en zonas pequeñas de las esquinas inferiores del parabrisas

Fuera de estos casos específicos, cualquier objeto visible puede ser considerado una infracción.

La policía puede detener a los conductores por colgar un aromatizante en el retrovisor

Bryan Hoskin, sargento del Departamento de Policía de Glendale, explicó a Azcentral que sí es posible que un conductor sea detenido por portar un aromatizante en el retrovisor, ya que técnicamente reduce la visibilidad del conductor.

Una infracción por un aromatizante no genera puntos negativos a los conductores (Unsplash)

El oficial indicó que, por lo general, este tipo de infracción no afecta los registros de conducir de las personas y no acumula puntos de infracción ante el Departamento de Vehículos Motorizados de Arizona (DMV, por sus siglas en inglés), siempre y cuando los conductores solucionen el problema antes de su fecha de citación y presenten las pruebas ante el tribunal.

Casos polémicos relacionados con este tipo de infracción

En 2019, un conductor de Lake Havasu City denunció haber sido discriminado por un agente del sheriff del condado de La Paz tras ser detenido por llevar un aromatizante en el retrovisor. Posteriormente, el oficial fue despedido, según el medio.

Otro caso que generó controversia ocurrió en 2021 en Minneapolis, cuando un hombre afroamericano perdió la vida durante una parada de tránsito que escaló a un altercado violento. De acuerdo con su madre, el motivo inicial de la detención fue un aromatizante colgado en el retrovisor

¿Se puede hacer el examen para la licencia de conducir en Arizona en español?

El Departamento de Vehículos Motorizados de Arizona permite que los solicitantes realicen el examen teórico de manejo en español, una opción diseñada para personas que no dominan el inglés.

Los aromatizantes están prohibidos si obstaculizan la vista del conductor (Unsplash)

Dicho examen consta de 30 preguntas de opción múltiple basadas en el Manual de Licencias de Conducir del estado y se requiere una puntuación mínima del 80% para aprobar.

De igual manera, además del examen teórico, se debe completar una prueba práctica, donde el aspirante puede estudiar el manual de conducción, que también está disponible en español, para facilitar la preparación a los conductores de habla hispana.

En caso de que una persona no pueda presentar el examen de manera escrita, hay posibilidad de un examen oral, que también se puede realizar en español, para quienes tienen dificultades para hablar en inglés y así puedan obtener su licencia de conducir.

Además de estas pruebas, de igual manera se realiza un examen de la vista para comprobar que el conductor tiene una buena salud visual o si necesita portar lentes. Para concluir, se realiza una prueba de manejo en carretera, para evaluar si el candidato conoce las leyes de tránsito estatales y locales.