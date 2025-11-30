Para evitar al ICE en Arizona: los documentos que todo migrante debe tener a mano si viaja por carretera

El temor a operativos migratorios en Estados Unidos se extiende a las rutas y autopistas. Quienes tengan que circular por Arizona deben tener en cuenta cuál es la documentación necesaria para evitar problemas con los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Documentos necesarios para viajar por Arizona

En caso de una detención vial, toda persona debe demostrar su identidad, mientras que los extranjeros deben certificar su presencia legal en EE.UU. Para eso, existen ciertos documentos que pueden utilizarse como prueba.

Las licencias de conducir en Arizona requieren prueba de estatus legal E-Verify

La recomendación general es presentar la green card, dado que es una evidencia inequívoca del estatus legal del migrante. No obstante, Inmigration Solution señala que la licencia de conducir de Arizona también podría ser suficiente, dado que solo se otorga a extranjeros con su situación regularizada en ese país.

Licencias de conducir para migrantes en Arizona: quiénes pueden obtenerlas

Arizona mantiene reglas estrictas para otorgar licencias de conducir. Es que este estado no otorga permisos para migrantes indocumentados. El Departamento de Transporte de Arizona (ADOT, por sus siglas en inglés) explica en su web oficial que los extranjeros deben cumplir estos requisitos para conseguir un carnet que los habilite a manejar vehículo en el territorio estatal:

Presentar pruebas de identidad

Presentar pruebas de presencia autorizada en EE.UU. (estatus legal)

Entre los papeles aceptados para este fin se encuentran la tarjeta de autorización de empleo, el formulario I-94 del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) y la tarjeta de residente permanente.

Asimismo, se aclara que la validez de la licencia queda ligada al vencimiento del documento migratorio que demuestra presencia autorizada en EE.UU. Las autoridades de Arizona remarcan que todas las tarjetas de autorización de empleo requieren acompañarse del número de Seguridad Social.

En Arizona, las únicas licencias válidas son las otorgadas por estados que exigen prueba de presencia legal en EEUU

Una vez presentados estos documentos, los solicitantes deben aprobar el examen de manejo. La evaluación se divide en dos partes: una teórica y otra práctica. La primera consiste en preguntas sobre reglas viales, señales de tránsito y medidas de seguridad. El examen práctico, por su parte, analiza la destreza del aspirante al operar un vehículo.

Qué migrantes no pueden obtener la licencia de conducir en Arizona

De acuerdo con información de la National Conference of State Legislatures, una organización bipartidista de investigación, Arizona no otorga licencias de conducir a personas indocumentadas.

Es que el estado exige prueba de estatus legal para iniciar cualquier trámite. La normativa también establece que la fecha de vencimiento del permiso de conducir coincide con la vigencia del documento migratorio.

En el mismo sentido, las licencias otorgadas por otros estados a indocumentados no son consideradas válidas en su territorio.

Qué pasa con los migrantes solicitantes de asilo y trabajadores con permiso

A pesar de la restricción para quienes no muestran documentación migratoria válida, un punto importante favorece a solicitantes de asilo con autorización de empleo.

Aquellos que presentan un permiso de trabajo vigente, una tarjeta de Seguridad Social y dos pruebas de domicilio en Arizona tienen acceso a obtener una licencia estatal.

Al ser detenido en la carretera, se puede acreditar identidad con diversos documentos freepik

El Proyecto de Apoyo para Solicitantes de Asilo aclara que los interesados también pueden demostrar su proceso activo mediante un aviso de recibo del Uscis o una citación judicial pendiente. Esa presentación respalda que la persona mantiene un trámite en curso y cuenta con presencia autorizada.

Consecuencias de conducir sin licencia en Arizona

El despacho de abogados Jackson White Law explicó que las personas que conduzcan sin licencia en Arizona pueden recibir multas o sanciones, según diferentes factores. Esto puede derivar en penalizaciones bajo un delito menor de clase 2:

Hasta cuatro meses de cárcel.

Hasta 750 dólares en multas.

Hasta dos años de libertad condicional.

Servicio comunitario.

También es considerado un delito de ese tipo exhibir, hacer o tener en posesión, a sabiendas, una licencia de conducir cancelada, revocada, suspendida, ficticia o alterada fraudulentamente.

Circular sin licencia puede derivar en multas y sanciones Freepik

Documentación clave para evitar problemas con ICE al viajar por Arizona

Rocío Becerril, abogada especializada en derecho migratorios, recomendó a los migrantes con residencia permanente que porten su green card y mantengan una copia adicional en casa, para acreditar el estatus legal.

En declaraciones a Telemundo, la especialista señaló que los documentos más relevantes para acreditar presencia o trámites migratorios son: