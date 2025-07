Qué pasa si un conductor no da paso a vehículos de seguridad en Arizona: multas de hasta US$650

Ya sea para un residente de Arizona o un conductor que va de paso por el estado, todos están sujetos a la ley de tránsito, por lo que es importante conocer las normas para evitar sanciones. Por ejemplo, hay una ley estatal que multa con hasta con 650 dólares a quienes no permitan el paso a vehículos de los servicios de emergencia.

Ley Move Over, esto es lo que implica no ceder el paso a autos de emergencia en Arizona

La Ley de Cambio de Carril o Move Over de Arizona exige que los conductores despejen el paso para que puedan avanzar los servicios de seguridad y emergencia, y en caso de no poder hacerse a un lado, deben disminuir la velocidad si no es seguro hacer la maniobra.

Por ejemplo, si una ambulancia, un auto de la policía, bomberos o incluso una grúa circula por el mismo carril y tienen encendidas las luces y sirenas, los conductores deben cambiarse de carril o detenerse en el andén para permitirles circular libremente.

O bien, si por cuestiones de seguridad o de tráfico intenso, los conductores no pueden hacerse a un lado para dejar avanzar a los servicios de emergencia y seguridad, deben reducir la velocidad, en especial cuando pasan junto a un vehículo de oficial estacionado a un lado de la carretera.

El Departamento de Transporte de Arizona indicó en un comunicado que esta acción es obligatoria en todo el estado, pues además de que ya es una ley oficial, es un gesto sencillo para brindar espacio seguro para que las fuerzas del orden, personal médico, servicios de emergencia y operadores de grúas hagan su trabajo. “Hacerse a un lado, es salvar vidas”.

Agregó que de no cumplir con esta ley, los conductores pueden recibir una multa de entre 150 y 650 dólares, de acuerdo a cada jurisdicción de Arizona.

A qué vehículos aplica la ley de cambio de carril y cuál es su objetivo

La ley muévase a otro carril, aplica en todas las calles y carreteras estatales de Arizona y cualquier departamento de policía puede poner una infracción a quien no la respete, incluidos alguaciles del sheriff y oficiales del Departamento de Seguridad Pública (DPS por sus siglas en inglés).

Esta norma se aplica también a todos los vehículos con luces intermitentes detenidos en cualquier autopista, carretera de varios carriles, calle o vía urbana. Su objetivo es proteger a todos los que utilizan las vialidades del estado y a quienes trabajan en ellas o cerca de ellas.

La dependencia emitió algunos consejos a los conductores para evitar accidentes mientras laboran los servicios de seguridad y emergencia en las vías:

Mantenerse atento a las luces intermitentes y a los vehículos de emergencia

a las luces intermitentes y a los vehículos de emergencia Reducir la velocidad cuando observen un vehículo de emergencia o primeros auxilios

cuando observen un vehículo de emergencia o primeros auxilios Cambiarse de carril según lo permitan las condiciones de la vialidad

Por qué se implementó la ley Move Over en Arizona

De acuerdo con el Departamento de Transporte de Arizona, cada año en Estados Unidos, miles de personas mueren o resultan lesionadas al ser impactadas por otro vehículo cuando intentaban retomar el camino o carretera.

Asimismo, en promedio, cada seis días este tipo de accidentes viales provocan la muerte de un operador de grúa, y cada mes un policía y 23 trabajadores de mantenimiento de carreteras pierden la vida en estos percances; así como cinco bomberos cada año. También los automovilistas suelen ser víctimas fatales cuando se detienen a un lado del camino.

La dependencia recordó que también ha sufrido las consecuencias de que un auto no se haga hacia un lado en las vías y los conductores no presten atención cuando surge una situación en los caminos; como en 2020, cuando Frank Dorizio, miembro de la Unidad de Respuesta a Incidentes murió al ser atropellado por un automovilista distraído.