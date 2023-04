Arnold Schwarzenegger se hartó de un bache en su barrio y lo arregló él mismo

escuchar

Arnold Schwarzenegger, la estrella de Hollywood y exgobernador de California, se grabó a sí mismo mientras arreglaba un bache cerca de su casa en Los Ángeles. “Hoy, después de que todo el barrio se hartara por este agujero gigante que ha fastidiado a coches y bicicletas, salí con mis herramientas y lo arreglé. Siempre digo, no nos quejemos, hagamos algo al respecto”, escribió para sus 5,1 millones de seguidores en Twitter. Sin embargo, después del episodio, las autoridades de la ciudad aseguraron que no era lo que parecía.

En el clip que compartió en la red social el martes 11 de abril, Schwarzenegger, de 75 años, está equipado con botas, gafas de sol y una pala mientras rellena la grieta en la calle. Una conductora incluso se detuvo para darle las gracias al actor, quien le respondió: “Hay que hacer las cosas por uno mismo. Es una locura. Llevo tres semanas esperando que lo tapen”.

Los usuarios elogiaron la iniciativa de la estrella de cine con referencias de sus películas en los comentarios. “Ese bache está terminado”; “No volverá”; “El bache seguro le dijo ‘volveré”, escribieron. Por su parte, Daniel Ketchell, vocero de Schwarzenegger, aseguró que los residentes de Brentwood habían hecho repetidos pedidos de reparaciones al gobierno de la ciudad desde que las tormentas invernales causaron daños en las rutas locales. “Que nos dijeran que se haría en dos meses no era una respuesta ideal”, consideró.

Qué dijeron las autoridades

Sin embargo, en un giro inesperado, las autoridades municipales de Los Ángeles manifestaron su desacuerdo con que Schwarzenegger tomara el toro por las astas.

De acuerdo con su versión enviada a NBC, este bache gigante que el actor y sus compañeros rellenaron con cemento de secado rápido era, en realidad, una zanja por las obras que hace una empresa de servicios públicos en el barrio de Brentwood. “Esto no es un bache. Se trata de una zanja relacionada con un trabajo activo que realiza SoCal Gas, que espera terminar con las tareas a fines de mayo. Como es en el caso de proyectos similares que afectan las calles de la ciudad, la empresa tendrá que reparar la zona cuando finalice”, aseguró un portavoz al medio citado.

Aunque puede que haya resultado distinto a lo que parecía, las rutas y caminos de California efectivamente sufrieron daños por la temporada de lluvias. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, abordó este tema durante una conferencia de prensa, la semana pasada. “Para los angelinos que cayeron en un bache es más que un inconveniente, es una carga financiera (...). Nuestra ciudad es cada vez más cara y estos daños podrían significar días perdidos de trabajo y costos muy altos”.

En una conferencia de prensa realizada el pasado 6 de este mes, las autoridades informaron que se habían recibido 19.642 solicitudes de reparación de baches desde el 30 de diciembre pasado.

Rod Stewart hizo lo propio en Inglaterra

Aunque sorprendió a la audiencia virtual, Schwarzenegger no es ajeno a este tipo de trabajos, ya que antes de ser actor y político había hecho tareas de albañilería. Sumado a ello, no es la primera celebridad que toma cartas en el mejoramiento de su barrio. En marzo de 2022, el cantante Rod Stewart publicó videos mientras tapaba las grietas cerca de su residencia en la localidad de Harlow, en Essex, Inglaterra, tras quejarse de que su Ferrari no podía pasar. El legendario rockero británico se colocó un chaleco fluorescente mientras sostenía una pala. “Este es el estado de las carreteras en Harlow”, expresó indignado.

LA NACION