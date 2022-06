Aseguran que, tras separarse de Shakira, Piqué está “gastando cantidades indecentes de dinero” en fiestas

Gerard Piqué estaría descontrolado luego de que se anunció su separación oficial de Shakira. Los medios de espectáculos españoles han puesto bajo escrutinio toda su intimidad, sobre todo a raíz de que se reveló que uno de los motivos de la decisión de concluir su relación con la cantante colombiana fue una infidelidad de él con una joven de 22 años. Tras las declaraciones de la mujer acusada de ser la tercera en discordia, en la que negaba rotundamente cualquier vínculo con el astro español, un reconocido paparazzi, Jordi Martin, exhibió cómo es la vida nocturna del defensor en Barcelona, en la que ya no tendría control de las cantidades que paga por divertirse.

Shakira y Piqué confirmaron su separación la semana pasada y ahora surgen más informaciones sobre las supuestas infidelidades de él Instagram: @3gerardpique

“Sobre las fiestas, a ver, llevo 12 años siguiéndolo y es muy conocido en Barcelona por las fiestas que hace. Me recalcan que últimamente está desfasado, gastando muchísimo de fiesta con su compañero Riqui Puig”, dijo el paparazzi al programa Socialité de Telecinco.

Al parecer, Piqué estaría feliz con su nueva vida de soltero, entre bares y discotecas, hasta las madrugadas. Jordi Martin fue cuestionado por Maria Patiño, la presentadora del programa, por detalles más profundos, como la cantidad que dejaría el futbolista en estos lugares. “Está gastándose cantidades indecentes de dinero en discotecas y restaurantes hasta altas horas de la madrugada (…) Varía según el día, pero por lo que me dicen mínimo 2000 euros al día (2088 dólares). Claro, esas cantidades para Piqué son irrisorias”, respondió el fotógrafo catalán.

La vida nocturna de Piqué no es nueva

Según aseguraron los medios españoles, Gerard Piqué está viviendo en su departamento de soltero y aprovecha para salir a boliches Instagram @3gerardpique

En el mismo programa revelaron que la situación entre Shakira y Piqué, aunque acaba de explotar, tenía bastante tiempo de estar mal, pues se dice que desde hace varios meses estaban separados y que el defensa era un cliente frecuente en la discoteca “La Travesía”, en la que tenía un modus operandi para no ser descubierto por paparazzis, como Martin.

De acuerdo con el relato, por las noches, Piqué salía de su departamento de soltero, tomaba un taxi y llegaba el centro nocturno. Cuando la fiesta terminaba, seguía con un bajo perfil y abandonaba el lugar por la puerta lateral.

La influencer Luciana Guschmer reveló que el futbolista acudía a fiestas de modelos con otros jugadores en las que había una regla para no ser descubiertos: sin teléfonos celulares, esto como una medida para evitar que se filtrara algún contenido a la prensa, porque entre los asistentes se encontrarían algunos deportistas casados.

La mujer que niega ser la tercera en discordia entre Shakira y Piqué

Los medios españoles realizaron un retrato de la supuesta amante de Gerard Piqué Twitter @quenosalga ·

Este fin de semana, las noticias entre esta pareja no se detuvieron. Una mujer, identificada como C.M. y quien ha sido señalada como la tercera en discordia, dijo en un comunicado al programa de Telecinco que ella no es la persona que buscan.

“Me gustaría decir que no conozco a Piqué, me han relacionado con él sin sentido por la descripción de la supuesta chica y me adjudicaron el papel aprovechando que no estoy en redes sociales porque estoy en exámenes finales. No soy, ni lo conozco, así que por favor déjenme en paz (…) No entiendo por qué me han metido de por medio. Supongo que necesitaban a alguien para evadir el tema y despistar, aunque lo que me han dicho es que va a salir la verdadera chica en breve. Yo espero sea así y que me dejen en paz”, sentenció la joven de 22 años.