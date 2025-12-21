Adiós a la Serie del Caribe en Venezuela: el estadio elegido de emergencia tras el conflicto con EE.UU.

A semanas del arranque de la Serie del Caribe 2026, el torneo ya se encuentra envuelto en la polémica luego de que la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) decidiera cambiar la sede original, Caracas, por un país distinto. La determinación se da en un contexto de tensiones políticas que terminaron por impactar al ámbito deportivo.

Cuál es el estadio que será la sede de la Serie del Caribe 2026

La Serie del Caribe 2026 se disputará finalmente en México, luego de que la CBPC retirara la sede a Venezuela.

se disputará finalmente en luego de que la CBPC retirara la sede a Venezuela. De acuerdo con información de MLB, el torneo se llevará a cabo en el Estadio Panamericano de Guadalajara, ubicado en Zapopan, Jalisco.

El Estadio Panamericano de Guadalajara, Jalisco, cuenta con certificación de la MLB (Charros Jalisco)

Salvador Escobar, presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, confirmó el cambio durante una conferencia de prensa realizada el pasado 18 de diciembre, en la que detalló que el inmueble albergará los encuentros del certamen programados para febrero.

El Estadio Panamericano, casa de los Charros de Jalisco, fue remodelado y reinaugurado en octubre de 2014, marcando el regreso del béisbol profesional a Guadalajara.

Entre sus principales características se encuentran pantallas de gran formato, suites privadas, múltiples concesiones de alimentos y bebidas, restaurantes, conectividad WiFi, accesibilidad para personas con discapacidad y áreas especializadas para jugadores, como vestidores, gimnasios, zonas médicas y control antidopaje.

Gracias a esta infraestructura, el estadio ya ha sido sede de eventos internacionales como el Clásico Mundial de Béisbol 2017 y la Serie del Caribe 2018.

El Estadio Panamericano de Guadalajara será de nuevo la sede de la Serie del Caribe 2026 (Charros Jalisco)

Cuándo y cómo se juega la Serie del Caribe 2026

La Serie del Caribe 2026 se llevará a cabo del 1 al 7 de febrero en el Estadio Panamericano de Guadalajara, en México.

Esta será la dieciochoava ocasión en que una ciudad mexicana sirve como anfitrión del torneo, después de que también se llevara a cabo en 2025.

La Serie del Caribe 2026 se disputará los primeros días de febrero (Serie del Caribe)

Al igual que en años anteriores, el formato del certamen será de todos contra todos en la primera ronda, seguidos de una semifinal y una final para obtener al campeón regional.

El cambio de sede convierte a la Serie del Caribe 2026 en una edición atípica, marcada por decisiones fuera del terreno de juego, pero también refuerza el papel de México como uno de los principales anfitriones del béisbol internacional en la región.

Con Guadalajara como escenario y un estadio con experiencia en eventos de alto nivel, la organización buscará garantizar el desarrollo normal del torneo y preservar el prestigio de una de las competencias más tradicionales del béisbol latinoamericano.