Qué pasará con la Serie del Caribe 2026: el limbo que enfrenta el beisbol en Venezuela

Poco después de que se designara oficialmente a Venezuela como sede de la Serie del Caribe 2026, ligas de otros países informaron que no formarán parte del certamen. Según un comunicado en conjunto, Puerto Rico, República Dominicana y México expresaron que no participarán por “cuestiones externas”. Por su parte, las autoridades del béisbol de la nación bolivariana remarcaron que están en condiciones de albergar el evento.

Puerto Rico, República Dominicana y México no participarán en la Serie del Caribe 2026

La noticia se conoció a través de un comunicado oficial de la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC). Mediante esa vía, la federación informó que las tres ligas dijeron que no participarán del torneo. Todo se realizó mediante el camino institucional, en el “marco de una asamblea general extraordinaria”.

La liga de República Dominicana fue una de las que informó que no puede participar de la Serie del Caribe 2026 en Venezuela

“Las ligas miembros de Puerto Rico, República Dominicana y México comunicaron formalmente que, debido a situaciones externas ajenas a su control, no se encuentran en capacidad de asistir a la Serie del Caribe 2026″, indicó la entidad.

El evento está programado para disputarse del 1° al 7 de febrero de 2026 en Venezuela. Sin embargo, a partir de la novedad de que tres ligas formalizaron su ausencia, se abrió un escenario de incertidumbre.

A pesar del impacto de la noticia, la CBPC destacó que el proceso se realizó mediante las vías dispuestas para este tipo de decisiones: “Dicha comunicación fue recibida en un marco de respeto institucional y conforme a los procedimientos internos de la Confederación”.

Venezuela insiste en que puede organizar la Serie del Caribe 2026

Tras el mensaje, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) remarcó que quiere organizar el torneo. “La CBPC reconoce la posición de la LVBP, que reiteró contar con las condiciones organizativas necesarias para la realización del evento”, reza el comunicado.

El Monumental Simón Bolívar, de Caracas, es una de las sedes de Venezuela para la Serie del Caribe 2026 Fernando Llano - AP

Los estadios que están dispuestos para el evento son los siguientes:

Monumental Simón Bolívar , Caracas.

, Caracas. Universitario , Caracas.

, Caracas. Jorge Luis García Carneiro, La Guaira.

Más allá de su recorrido histórico como sede, Venezuela ya albergó la Serie del Caribe en los últimos años. En la edición 2023, el torneo se disputó en Caracas y La Guaira, al igual que como está dispuesto para el próximo certamen.

Sin embargo, en el marco de una inestabilidad política y una escalada de la tensión entre Nicolás Maduro y Donald Trump, Puerto Rico, República Dominicana y México decidieron no participar.

Qué pasará con la Serie del Caribe 2026: ¿hay cambio de sede?

El impacto de la novedad fue grande para la CBPC, ya que las bajas corresponden a tres de las cuatro ligas fundadoras de la Serie del Caribe.

Venezuela ya había organizado la Serie del Caribe durante los últimos años EFE

A pesar de que en los últimos años participaron invitados como Colombia o Cuba, entre otros, Venezuela junto a Puerto Rico, República Dominicana y México forman la lista de los miembros originales.

En ese contexto, la imposibilidad de viajar a Venezuela podría hacer pensar en un cambio de sede como posible medida. Sin embargo, la confederación no adelantó nada en su comunicado.

“La CBPC continúa evaluando de manera responsable la situación, considerando las distintas alternativas disponibles, y mantendrá informada oportunamente a la afición y a los medios de comunicación sobre cualquier determinación que sea adoptada”, fue lo único que dijo la entidad sobre el tema.