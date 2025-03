Así es el plan de Elon Musk y la NASA para traer a la Tierra a los astronautas varados en la Estación Espacial Internacional

Los dos astronautas de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) varados en la Estación Espacial Internacional (ISS) desde junio, se preparan para regresar a la Tierra en una nave de SpaceX. El empresario Elon Musk confirmó que la misión de rescate ocurrirá en pocas semanas. Mientras tanto, la agencia federal se dispone a enviar una nueva tripulación para reemplazarlos.

El plan de Elon Musk para traer a los astronautas varados en ISS

Elon Musk aseguró que SpaceX llevará a cabo la misión de rescate en poco tiempo, según informó The New York Post. “Sí, los traeremos de regreso en unas pocas semanas”, declaró en una entrevista televisiva con Larry Kudlow en Fox Business. “Los vamos a recuperar”, afirmó.

Esta imagen tomada de una transmisión por video muestra a los astronautas de la NASA Suni Williams y Butch Wilmore durante una conferencia de prensa desde la Estación Espacial Internacional NASA

Sin embargo, el CEO también aseguró en esa entrevista que los intentos anteriores de recuperar a los astronautas fueron obstaculizados por la antigua administración Joe Biden. Musk explicó que se debía a “cuestiones políticas”.

Los dos astronautas quedaron varados cuando la cápsula Starliner de Boeing, diseñada para transportarlos de regreso, presentó fallas. Ante esta situación, SpaceX lanzó una nave Crew Dragon en septiembre con dos asientos disponibles. Sin embargo, la NASA decidió postergar el regreso hasta la llegada de la misión Crew-10.

Ahora, el cohete SpaceX Falcon 9, encargado de transportar al nuevo grupo, está listo en el Centro Espacial Kennedy. La misión Crew-10 despegará este 12 de marzo por la noche y llegará a la estación al día siguiente. El regreso de los astronautas varados no será inmediato, ya que primero deberán realizar el traspaso de funciones con sus reemplazos.

La astronauta Suni Williams (en la foto) y su colega Butch Wilmore están varados en la Estación Espacial Internacional NASA

Se estima que la nave Dragon los traerá de vuelta el 16 de marzo, según información que la NASA dio a The New York Post, aunque la fecha exacta aún no fue confirmada. Elon Musk aseguró que estarán en la Tierra en solo “unas pocas semanas”.

Quiénes son los astronautas varados y hace cuánto están en la ISS

Barry “Butch” Wilmore y Sunita Williams despegaron el pasado 5 de junio de 2024 con la misión de permanecer ocho días en la ISS. Sin embargo, ya llevan casi 300 días en el espacio. La cápsula Starliner, que debía transportarlos de regreso, presentó desperfectos, incluyendo fugas de helio y fallos en los propulsores.

La NASA evaluó distintas opciones para solucionar el problema. Mientras tanto, los astronautas continuaron con sus tareas a bordo y se tuvieron que adaptar a una estadía mucho más prolongada de lo planeado. Williams cedió recientemente el mando de la estación al cosmonauta ruso Alexey Ovchinin en una ceremonia de transición.

Williams y Wilmore están a bordo de la nave espacial Starliner de Boeing que se lanzó el 5 de junio de 2024 Facebook NASA Astronauts

Barry “Butch” Wilmore nació en Mount Juliet, Tennessee. Antes de unirse a la NASA, fue piloto en la Marina de EE.UU., en la cual tuvo experiencias en horas de vuelo y misiones de combate. Se formó en ingeniería eléctrica en la Tennessee Technological University y realizó un posgrado en sistemas de aviación. Desde su ingreso a la NASA en 2000, participó en varias misiones como las expediciones y pasó 178 días en órbita y realizó cuatro caminatas espaciales.

nació en Mount Juliet, Tennessee. Antes de unirse a la NASA, fue piloto en la Marina de EE.UU., en la cual tuvo experiencias en horas de vuelo y misiones de combate. Se formó en ingeniería eléctrica en la Tennessee Technological University y realizó un posgrado en sistemas de aviación. Desde su ingreso a la NASA en 2000, participó en varias misiones como las expediciones y pasó 178 días en órbita y realizó cuatro caminatas espaciales. Sunita Williams nació en Euclid, Ohio, pero considera a Needham, Massachusetts, su hogar. Graduada de la Academia Naval de EE.UU., obtuvo una maestría en gestión de ingeniería en 1995. Trabajó en Moscú con la Agencia Espacial Rusa y fue parte de la misión NEEMO2: vivió nueve días en el hábitat submarino Aquarius. Astronauta desde 1998, participó en distintas expediciones y acumuló más de 50 horas de caminatas espaciales.