“Regresa con fuerza”: Así reflejaron los medios norteamericanos la victoria de Trump

WASHINGTON.- Estados Unidos vivió el martes una jornada electoral crucial en la que el expresidente Donald Trump superó a la actual vicepresidenta Kamala Harris, y se aseguró su regreso a la Casa Blanca, en una elección que marcará un nuevo capítulo en la historia política del país.

Según los resultados preliminares, Trump consiguió 277 votos electorales, superando los 224 de Harris, después de meses de una frenética campaña presidencial que dejó al país profundamente dividido.

Así reflejaron los medios de comunicación norteamericanos la victoria del candidato republicano:

The New York Times: “Trump Storms Back”

The New York Times optó por un titular dramático: “Trump Storms Back” (Trump regresa con fuerza). La portada subraya la “campaña desafiante y oscura” que lideró Trump, y cómo su victoria marca una “nueva era de incertidumbre” para la nación.

La portada del medio The New York Times después de las elecciones.

El NYT, históricamente alineado con posiciones más liberales, había expresado la semana pasada su preferencia por Harris en estas elecciones.

The Washington Post: “Trump Triumphs”

El Washington Post, otro medio con una postura liberal y conocido por su eslogan “Democracy Dies in Darkness,” encabezó su cobertura con el título “Trump Triumphs” (Triunfa Trump).

La portada del medio The Washington Post después de las elecciones.

La nota principal resalta que Trump es el primer presidente en ganar dos mandatos no consecutivos y describió esto como un hecho “histórico”, aunque acompañado de preocupaciones sobre el futuro de la democracia en el país. “. Aunque históricamente ha respaldado a candidatos demócratas, en esta ocasión, el medio -propiedad del multimillonario Jeff Bezos- rompió una tradición de décadas y decidió no apoyar a ningún candidato presidencial. Esta decisión provocó una ola de cancelaciones de suscripciones y generó polémica dentro del medio.

CNN: “Trump Wins”

CNN, un medio que ha sido crítico de Trump en el pasado, tituló su portada con un título directo: “Trump Wins” (Gana Trump). La cadena de noticias enfatizó el contexto histórico y el impacto de su regreso en la “democracia estadounidense”.

La portada del medio CNN después de las elecciones.

Politico: “Trump is Back”

En esta misma línea, el sitio de noticias Politico, por su parte, fue conciso en su titular y escribió: “Trump is Back” (Volvió Trump). En el subtítulo, mencionaron los desafíos legales de Trump, incluyendo sus 34 cargos por delitos graves y los intentos de asesinato que enfrentó.

La portada del medio Politico después de las elecciones.

The Wall Street Journal: “Donald Trump is Elected 47th U.S. President”

The Wall Street Journal, un medio con una audiencia principalmente conservadora, reportó la noticia con el titular “Donald Trump is Elected 47th U.S. President” (Donald Trump es elegido como el 47.º presidente de los Estados Unidos).

La portada del medio The Wall Street Journal después de las elecciones.

En su análisis, el diario destacó cómo Trump se convirtió en el primer expresidente en más de un siglo en recuperar la presidencia tras una derrota. A diferencia de otros medios, el Wall Street Journal mantuvo una postura más favorable hacia las políticas económicas de Trump durante la campaña, aunque sin hacer un respaldo explícito oficial.

LA NACION