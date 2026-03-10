Alerta en Chicago: la acción de la FAA que podría limitar los vuelos en el aeropuerto de O’Hare

Mientras las autoridades de Illinois se preparan para recibir turistas por el Spring Break, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) advirtió que podría limitar los vuelos en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago. Esta medida surge a raíz de informes que proyectan que la terminal aérea podría superar las 3000 operaciones en días pico, lo que generaría retrasos y saturación en las instalaciones.

La medida de la FAA que limitaría los vuelos en el Aeropuerto O’Hare de Chicago

En la mayor parte de Illinois, el Spring Break tendrá lugar en la semana del 24 al 28 de marzo. Durante este período, se espera que los viajes en aeropuertos aumenten drásticamente, lo que genera preocupación por la seguridad para las autoridades. En este escenario, la FAA convocó a las aerolíneas, al Departamento de Aviación de Chicago y a su propio personal para discutir su plan de establecer un límite de 2800 despegues y aterrizajes diarios.

La FAA convocó a aerolíneas y autoridades para discutir un plan con el objetivo de establecer un límite de 2800 despegues y aterrizajes diarios en el Aeropuerto O'Hare de Chicago Facebook Chicago O'Hare International Airport

Para tomar la medida, la agencia se basó en un informe de la compañía de datos de aerolíneas Cirium, que estimaba que O’Hare podría ver más de 3000 operaciones de vuelo en días pico. Esto, según las autoridades, derivaría en retrasos en los servicios aéreos y otros problemas.

“Este aumento propuesto es significativo y pondría a prueba los sistemas de control de pista, terminal y tráfico del aeropuerto”, expresó la FAA. Al margen del informe, la agencia citó algunas preocupaciones para discutir la decisión:

Seguridad y personal: existe una preocupación real por la sobrecarga de trabajo de los controladores de tráfico aéreo. La saturación del sistema aumenta los riesgos y el año pasado fue necesario recortar vuelos por falta de empleados.

existe una preocupación real por la sobrecarga de trabajo de los controladores de tráfico aéreo. La saturación del sistema aumenta los riesgos y el año pasado fue necesario recortar vuelos por falta de empleados. Construcción en curso: el aeropuerto se encuentra en medio de una renovación de 6000 millones de dólares. Esto incluye la sustitución de la Terminal 2 por una nueva terminal global, lo que limita la operatividad actual.

el aeropuerto se encuentra en medio de una Esto incluye la sustitución de la Terminal 2 por una nueva terminal global, lo que limita la operatividad actual. Conflictos entre aerolíneas: hay una disputa activa por el espacio de las puertas de embarque. American Airlines busca expandir su presencia en O’Hare, donde United Airlines cuenta actualmente con una mayor cantidad de vuelos.

Las reformas en el Aeropuerto O'Hare de Chicago

Las preocupaciones por el plan de la FAA para limitar los vuelos en el aeropuerto de O’Hare

En concreto, el plan compartido con NBC Chicago consiste en una medida de reducción de la oferta de rutas durante las temporadas altas de vacaciones de primavera (spring break) y verano. Esto, según los testimonios, provoca temor en los pasajeros, como un posible aumento de precio de los pasajes debido a la menor cantidad disponible.

Al respecto, Joe Scwieterman, director del Instituto Chaddick de la Universidad DePaul, analizó: “Ahora mismo, la FAA considera que el programa de vuelos de verano es muy intenso. Podría haber retrasos en las pistas, pero cuando eso ocurre, los controladores aéreos se ven sobrecargados”.

Aeropuerto O’Hare de Chicago: uno de los más concurridos del mundo

La medida que evalúa la FAA en Chicago afectaría a una de las terminales aéreas más concurridas del mundo. Un informe del año pasado de Statista, basado en datos publicados por la asociación del sector, Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), colocó a O’Hare en el octavo lugar entre los más concurridos del mundo, con 80 millones de pasajeros en 2024.

Los esquemas actuales harían de 2026 el verano más concurrido de la historia en O’Hare, según Reuters.

El cargo de Agente de estación de aerolíneas es de modalidad presencial en el Aeropuerto Internacional de Chicago-O'Hare (ORD) (Unsplash) Unsplash

En concreto, United Airlines planea operar 780 vuelos diarios desde Chicago O’Hare este mes, en comparación con el promedio de 541 por día del año pasado.

En diciembre, American reveló que añadiría 100 salidas diarias a más de 75 destinos desde O’Hare a tiempo para los viajes de vacaciones de primavera, un incremento del 30% en las salidas de primavera en comparación con 2025.

De acuerdo con la información de los medios, las autoridades aún evalúan los pasos a seguir. Se espera una decisión definitiva al respecto durante las próximas semanas.