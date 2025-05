Avalancha de reembolsos en Amazon: la medida que pone contra las cuerdas al gigante de Jeff Bezos y sorprende a EE.UU.

Amazon reembolsa compras hechas y devueltas desde 2018, en medio de una auditoría interna que reveló fallas millonarias. El gigante fundado por Jeff Bezos enfrenta además una demanda colectiva en Estados Unidos.

Bezos y la inesperada devolución de compras de hace siete años

Miles de clientes de Amazon en Estados Unidos recibieron en las últimas semanas correos electrónicos inesperados: la empresa comenzó a reembolsar compras devueltas hace más de seis años.

Maxine Tagay, vocera de Amazon, explicó que los clientes no deberán realizar ningún trámite para cobrar los reembolsos Freepik

La medida sorprendió a los usuarios y dejó expuesta una falla histórica en el sistema de devoluciones del gigante fundado por Jeff Bezos.

Según confirmó Bloomberg, una auditoría interna realizada en el primer trimestre de 2025 detectó inconsistencias en los reembolsos procesados desde 2018. El hallazgo derivó en un cargo extraordinario de US$1100 millones, tal como detalló el director financiero de la compañía, Brian Olsavsky, durante la última conferencia de resultados.

La vocera de Amazon, Maxine Tagay, explicó la situación en un comunicado a The Verge: “Tras una reciente revisión interna, identificamos un pequeño subconjunto de devoluciones en las que emitimos un reembolso sin que se completara el pago, o en las que no pudimos verificar que se nos hubiera devuelto el artículo correcto, por lo que no se emitió el reembolso”

El número de casos podría ascender a cientos de miles si se considera la magnitud de las operaciones de Amazon en los últimos siete años.

Amazon reembolsa compras desde 2018: qué ocurrió y a quiénes

La situación salió a la luz el 1° de mayo, cuando Bloomberg informó que Amazon asumió una partida millonaria por “devoluciones históricas de clientes no resueltas”.

Amazon admitió haber emitido reembolsos sin completar los pagos o sin verificar correctamente la devolución del artículo Pexels

La compañía reconoció que “en un número reducido de casos”, las devoluciones no se completaron correctamente o los reembolsos no se acreditaron.

En un comunicado a USA Today, Tagay explicó: “No se requiere ninguna acción de los clientes para recibir estos reembolsos, y hemos corregido el problema y ajustado nuestros procesos para contactar de forma más ágil a quienes tengan devoluciones pendientes.”

Un reembolso de casi US$1800 siete años después

El caso más comentado fue el de Steven Pope, fundador de la consultora My Amazon Guy, quien reveló en LinkedIn que recibió US$1798,81 este mes por un televisor que había devuelto en 2018.

Steve Pope, cliente de Amazon, recibió esta semana un reembolso inesperado de más de US$1700 por compras devueltas hace más de siete años LinkedIn

“Amazon me acaba de devolver el dinero de una compra de 2018”, escribió Pope. Su publicación viralizó la noticia y motivó a otros usuarios a revisar su historial de compras y devoluciones.

En los mensajes enviados a los clientes afectados, Amazon reconoció: “Tras una revisión interna reciente, identificamos un subconjunto de devoluciones sin resolver. Dado el tiempo transcurrido, decidimos favorecer al cliente y completar los reembolsos”, publicó Entrepreneur.

Una demanda colectiva agrava el escenario para Amazon

El episodio ocurre en un contexto delicado para Amazon, que enfrenta una demanda colectiva en EE.UU. por reembolsos mal gestionados. Según USA Today, varias personas denunciaron que les cobraron por productos que devolvieron correctamente.

En este contexto, la compañía alegó que se reserva el derecho a rechazar o revertir reembolsos si los productos no llegan, llegan dañados o no coinciden.