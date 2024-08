Avances sorprendentes en la predicción de terremotos en EE.UU. con inteligencia artificial

Recientemente, varios temblores sacudieron el sur de California, incluido un sismo cerca de South Pasadena. Estos eventos, junto con la constante amenaza de la falla de San Andrés, han generado especulaciones sobre un posible mega terremoto en Estados Unidos. Sin embargo, los avances científicos, impulsados por la inteligencia artificial, podrían ayudar a predecir estos fenómenos en el futuro.

Los científicos de la Universidad de Texas crearon un desarrollo de inteligencia artificial (IA) que logró predecir el 70% de los terremotos en un ensayo de China, lo que podría ser un paso firme para que la población pueda tomar medidas ante una catástrofe.

De acuerdo con información de SciTechDaily, los expertos entrenaron a la IA para que pudiera detectar golpes estadísticos en datos sísmicos en tiempo real que los investigadores habían emparejado con terremotos anteriores. Luego de las pruebas, la IA predijo 14 terremotos que tuvieron lugar cerca de donde estimó que ocurrirían. Además, los fenómenos tuvieron casi la misma fuerza calculada.

Destrozos en un supermercado de Lake Isabella, California

Si bien este es un importante hallazgo, cabe destacar que apenas es una fase preliminar. Durante ese mismo lapso, la IA perdió un terremoto y dio ocho advertencias falsas.

¿Por qué no se pueden predecir los terremotos?

En la actualidad, los expertos han logrado predecir otra clase de fenómenos, como los huracanes y tormentas, pero cuando se trata de sismos o terremotos la realidad es muy distinta. Al respecto, Sergey Fomel, profesor de la Oficina de Geología Económica de la Universidad de Texas y miembro del equipo de investigación involucrado en este sistema, reconoció: “Predecir terremotos es el santo grial. Todavía no estamos cerca de hacer predicciones para ningún lugar del mundo, pero lo que hemos logrado nos dice que lo que pensamos que era un problema imposible se puede resolver en principio”.

El terremoto de magnitud 6 en el sur de Napa en California en agosto de 2014 provocó la ruptura del suelo en algunos lugares, incluso en este viñedo

Asimismo, sobre la razón por la que representa un reto complejo la predicción, Alexandros Savvaidis, científico investigador que dirige el programa de la Red Sismológica de Texas, declaró al medio citado: “No se ven los terremotos. Es cuestión de milisegundos y lo único que puedes controlar es lo preparado que estás. Incluso con un 70% eso es un gran resultado y podría ayudar a minimizar las pérdidas económicas y humanas, mejorando drásticamente la preparación para los terremotos en todo el mundo”.

¿Cuándo se podrán predecir los terremotos en Estados Unidos?

Por ahora, los expertos confían en que la IA podría ayudar a mejorar la tasa de éxito en lugares como California, Italia, Japón, Grecia, Turquía y Texas. De hecho, uno de sus siguientes pasos es probar la IA en el estado de la Estrella Solitaria, debido a que ahí se registran sismos menores y algunos moderados.

En Estados Unidos hay diferentes zonas sísmicas USGS

La investigación fue parte de un concurso internacional que tuvo lugar en China y la IA desarrollada por la Universidad de Texas fue la primera dentro de 600 diseños. La participación la dirigió el sismólogo de la oficina y el desarrollador principal de la IA, Yangkan Chen. En tanto que los principales resultados de estos hallazgos se publicaron en Bulletin of the Seismological Society of America.

