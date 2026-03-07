El último horario de verano de Gavin Newsom en California como gobernador: cuándo se vuelve al DST

El próximo domingo 8 de marzo, los ciudadanos de California, estado gobernado por Gavin Newsom, deberán ajustar sus relojes para adaptarse al Daylight Saving Time (DST, por sus siglas en inglés), también conocido como horario de verano. En esta fecha, algunos dispositivos deberán actualizarse de forma manual. Será el último cambio al horario de verano durante el mandato del demócrata.

Cuándo se vuelve al DST en California: último horario de verano de Gavin Newsom como gobernador

El domingo 8 de marzo, cuando el reloj marque las 2 horas locales, deberá adelantarse una hora hasta las 3 hs. Con este cambio, se dará paso al DST, según el portal Time and Date.

El próximo 8 de marzo, las personas en California deberán actualizar sus relojes para darle lugar al DST Imagen generada con inteligencia artificial

De este modo, en el Estado Dorado habrá más horas de luz durante la tarde y menos en las primeras horas de la mañana. Algunos meses después, el domingo 1° de noviembre de 2026, se volverá al horario estándar.

Ese día, cuando el reloj marque las 2 hs locales bajo el horario de verano, deberá atrasarse una hora hasta la 1 hs.

Este cambio no es exclusivo de California, sino que 48 estados de Estados Unidos ajustarán sus relojes ese mismo día. En cambio, Hawái y la mayor parte de Arizona no observan el DST y, por lo tanto, no modificarán sus relojes. Tampoco lo harán territorios estadounidenses como Puerto Rico, Guam, Samoa Americana, las Islas Vírgenes de EE.UU. y las Islas Marianas del Norte.

En California, será la última vez que se realizará este cambio al horario de verano bajo el mandato de Newsom, quien dejará el cargo el 4 de enero, según establece la Constitución estatal.

Newsom asumió el cargo en enero de 2019 tras vencer en las elecciones a su rival republicano John Cox y fue reelegido en 2022 con el 60% de los votos. Dado que California permite un máximo de dos períodos consecutivos para los gobernadores, no podrá presentarse nuevamente en las elecciones de 2026.

Luego de dos mandatos al frente de California, Gavin Newsom deberá dejarle su cargo a su sucesor a principios de 2027 AP / Freepik

Qué dispositivos deben ajustarse al nuevo horario

Según el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés), el ajuste horario no impacta de la misma manera en todos los dispositivos. Algunos se ajustan automáticamente, por lo que muchos estadounidenses no deberán tomar ninguna medida.

Los teléfonos móviles, computadoras, tabletas y relojes inteligentes suelen modificarse de manera automática. Para ello, tienen que estar conectados a internet y contar con el sistema operativo actualizado.

Por otro lado, los relojes analógicos, los modelos digitales más antiguos y algunos sistemas electrónicos requieren un ajuste manual. En este caso, será necesario realizar una verificación adicional para evitar confusiones.

Consejos para volver al DST en California sin problemas

El cambio de horario puede impactar de forma negativa en el organismo, según los expertos. Alicia Roth, PhD, psicóloga del sueño en Cleveland Clinic, indicó en un comunicado que “la pérdida de una hora de sueño conlleva un mayor riesgo de problemas de salud”.

La especialista remarcó que hay determinadas formas de prepararse para disminuir el impacto del DST: