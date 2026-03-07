Colombia vs. Canadá, hoy: transmisión en vivo del Clásico Mundial de Béisbol en Puerto Rico

Colombia tendrá un examen de alto riesgo ante Canadá en la segunda jornada del Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026. El partido se disputará este sábado 7 de marzo a las 11.00 de la mañana (hora del Este de Estados Unidos), en el Hiram Bithorn Stadium de San Juan, Puerto Rico.

Día, horario y canal del cruce en San Juan, Puerto Rico

De acuerdo con el calendario oficial, el encuentro se verá este sábado en Estados Unidos por FS2, en la primera ventana del día para la sede puertorriqueña.

Se trata del único compromiso matutino del grupo, antes de que la atención se traslade a Houston y Miami con otros cruces de la fase inicial.

Cómo verlo en EE.UU. y seguirlo online

FS2 será la señal principal para el público estadounidense, con la posibilidad de audio en español a través de FOX Deportes.

La app de FOX Sports permitirá seguir el partido en streaming, mientras que MLB.com ofrecerá pizarra en vivo, boxscore y estadísticas detalladas.

El horario temprano lo instala como una suerte de “primer turno” de una jornada que después tendrá a Panamá–Puerto Rico, Israel–Venezuela y Gran Bretaña–Estados Unidos en distintas pantallas.

Clásico Mundial de Béisbol 2026

Para los aficionados colombianos en la Costa Este, la franja matutina facilita el seguimiento desde el trabajo o el estudio vía plataformas digitales.

Un cruce clave en un grupo muy parejo

El Grupo A presenta, en la previa, uno de los panoramas más abiertos del torneo: Puerto Rico, Cuba, Canadá, Colombia y Panamá pelean por dos boletos a cuartos de final.

En ese contexto, el duelo entre Colombia y Canadá asoma como un juego bisagra para las aspiraciones de ambos.

Canadá suele llegar con un plantel de peloteros con experiencia en Grandes Ligas y ligas menores, lo que lo convierte en un rival exigente desde el montículo y con poder en la parte media del lineup.

Cuáles son los países latinos entre los favoritos para ganar el Clásico Mundial de Beisbol 2026 WBSC

Para Colombia, que viene ganando espacio en la élite beisbolera, un resultado favorable aquí puede valer tanto como una victoria ante alguno de los dos grandes nombres del grupo.

Calendario completo de Colombia (primera ronda, hora del Este)

6 de marzo, 6.00 p.m.: Puerto Rico vs. Colombia, FS1.

7 de marzo, 11.00 a.m.: Colombia vs. Canadá, FS2.

8 de marzo, 12.00 p.m.: Colombia vs. Cuba, FS2.

9 de marzo, 12.00 p.m.: Colombia vs. Panamá, FS2.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.