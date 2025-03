Badosa se retira del torneo de Miami por lesión en la espalda

La tenista española Paula Badosa (N.11) se retiró este lunes del WTA 1000 de Miami debido a una lesión en la espalda, previo a su partido de los octavos de final ante la filipina Alexandra Eala (140).

Badosa, de 27 años, sufrió intensos dolores en la espalda el pasado domingo en el partido de la tercera ronda frente a Clara Tauson (23), especialmente en el segundo set cuando requirió asistencia médica.

"Hice un mal gesto y me volvió a doler la espalda", comentó Badosa el domingo después del partido.

"En todo el partido no me he recuperado, me estaba doliendo, la cosa positiva es que tengo unas horas de recuperación y voy a intentar hacer lo máximo posible para llegar bien", sostuvo.

Durante las primeras horas del lunes estuvo en el complejo del Abierto de Miami recibiendo tratamiento, pero finalmente comunicó a la organización que renunciaba al partido ante la filipina Eala.

Badosa, N.11 del ranking de la WTA, cuenta con un récord de 10 triunfos y siete derrotas en la temporada 2025.

Eala, de 19 años y con formación en la academia de Rafael Nadal, alcanzaría el puesto 102 en la próxima actualización del escalafón femenino independientemente del resultado en los cuartos de final.

El WTA 1000 de Miami significa para Eala el mejor resultado de su carrera.

str/cl