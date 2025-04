Bibliotecas del Ejército de EEUU revisarán sus acervos para eliminar contenido de diversidad

WASHINGTON (AP) — Las bibliotecas del Ejército y la Fuerza Aérea recibieron instrucciones de revisar sus acervos para detectar libros relacionados con diversidad, equidad e inclusión (DEI), según nuevos memorandos obtenidos por The Associated Press.

Las órdenes de los líderes del servicio llegan aproximadamente dos semanas después de que la Academia Naval de Estados Unidos en Annapolis, Maryland, retirara casi 400 libros de su biblioteca tras recibir instrucciones de la oficina del secretario de Defensa, Pete Hegseth, de deshacerse de aquellos que promueven la DEI.

Las órdenes más recientes del Ejército y la Fuerza Aérea son parte de los amplios esfuerzos del gobierno del presidente Donald Trump para eliminar el contenido considerado DEI de las agencias federales.

En los memorandos se indica que cualquier eliminación de libros solo ocurrirá una vez que las listas iniciales hayan sido revisadas más detenidamente. Esta desaceleración podría reflejar un deseo de ser más cuidadoso sobre qué libros se retiran de las estanterías tras las críticas que enfrentó la Marina por algunos de los que eliminó.

Libros sobre el Holocausto, historias del feminismo, derechos civiles y racismo, así como la famosa autobiografía de Maya Angelou, “I Know Why the Caged Bird Sings” (“Sé por qué canta el pájaro enjaulado”), fueron algunos de los 381 libros retirados de la Biblioteca Nimitz de la Academia Naval de Estados Unidos.

El memorando del Ejército fue enviado a la Academia Militar de Estados Unidos en West Point, Nueva York, el Colegio de Guerra del Ejército en Pensilvania y otros departamentos del servicio. En el documento se indica que se deben revisar sus colecciones y que cualquier libro que promueva la DEI, la ideología de género y la teoría crítica de la raza “de una manera que socave la meritocracia y la unidad” debe ser retirado “en espera de orientación adicional”.

En el memorando, firmado por Derrick Anderson, secretario asistente interino del Ejército del área de personal, se indica que se debe proporcionar una lista al bibliotecario en jefe del Ejército a más tardar el miércoles. La orden también se aplica a las bibliotecas bajo la autoridad del Comando de Entrenamiento y Doctrina del Ejército, el Comando de Operaciones Especiales del Ejército y el Centro y Escuela de Derecho del Juez Abogado General del Ejército.

Mientras tanto, en el memorando de la Fuerza Aérea se ordena que la Academia de la Fuerza Aérea cerca de Colorado Springs, Colorado, revise todos sus títulos en busca de cualquier cosa relacionada con la DEI, la ideología de género y la teoría crítica de la raza. La escuela debe proporcionar una lista provisional para el 30 de abril y una lista final para el 30 de mayo.

Ese memorando fue firmado por Gwendolyn DeFilippi, secretaria asistente interina del área de personal, y no se especifican otras bibliotecas de la Fuerza Aérea.

Las tres academias militares no habían sido incluidas en la orden ejecutiva que Trump emitió en enero y en la que prohibía la instrucción, programas o planes de estudios de DEI en jardines de infantes y hasta el 12vo grado en escuelas que reciben financiamiento federal. Eso se debe a que las academias son universidades.

Pero cuando los líderes del Pentágono se dieron cuenta de esa brecha, inicialmente ordenaron a la Academia Naval que revisara y eliminara libros, y poco después dieron la misma orden a los otros servicios.

En un comunicado, la Fuerza Aérea dijo que la academia “realiza una revisión deliberada” de la biblioteca para cumplir con las políticas del departamento.

El coronel Terry Kelley, portavoz de West Point, dijo que la escuela “completará la revisión ordenada con el máximo profesionalismo y eficiencia”.

Hegseth ha presionado agresivamente al departamento para que borre los programas y el contenido en línea de DEI, pero la campaña ha sido recibida con cuestionamientos de legisladores, líderes locales y ciudadanos furiosos por la eliminación de héroes militares y menciones históricas en los sitios web y páginas de redes sociales del Departamento de Defensa.

En respuesta, el departamento se ha apresurado a restaurar algunas de esas publicaciones a medida que sus eliminaciones han salido a la luz.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.