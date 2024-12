Bills hunden a 49ers bajo la nieve y aseguran título divisional de NFL

Con una actuación estelar de Josh Allen, los Buffalo Bills se aseguraron este domingo el liderato de la división Este de la Conferencia Americana de la NFL al vencer 35-10 a los San Francisco 49ers bajo una tormenta de nieve.

La victoria de Buffalo fue la más destacada de la jornada de la liga de football americano (NFL), que también vio un ajustado triunfo de los Eagles ante los Ravens y la retirada de Trevor Lawrence por conmoción cerebral en la derrota de Jaguars ante Texans.

En un congelado Highmark Stadium, los Bills le brindaron una enorme alegría a su afición al alargar por quinto año seguido su dominio en el Este de la Americana.

Buffalo, primer equipo en certificar el liderato divisional, tiene un balance de 10 victorias y dos derrotas y mira de lejos al segundo posicionado, los Miami Dolphins (5-7).

Los Bills le asestaron además un duro golpe a los 49ers, que están en serio peligro de quedar fuera de playoffs sólo un año después de ser subcampeones del Super Bowl.

El equipo de San Francisco (5-7), último del Oeste de la Conferencia Nacional, podría tener que buscar el milagro sin su figura Christian McCaffrey, retirado del juego en el segundo cuarto por una lesión de rodilla.

El 'running back', que ya se perdió los dos primeros meses de competición, sufre una lesión de ligamentos que podría tenerle fuera de juego el resto de temporada, avanzó su técnico, Kyle Shanahan.

En un emparrillado helado, Josh Allen logró ser el primer 'quarterback' en la historia de la NFL que consigue anotar un touchdown de pase, uno de carrera y otro de recepción en el mismo partido.

La jugada de la noche se produjo en el tercer cuarto cuando Allen lanzó un pase corto a Amari Cooper, quien le devolvió el ovoide para que el 'quarterback' corriera hasta la zona de anotación y colocara un contundente 28-3 en el marcador.

"Lancé una mala pelota. Me preocupaba que se fuera al aire y la agarraran, así que la perseguí", relató Allen. "Hice contacto visual con Coop. Él es un veterano. Me vio, saqué las manos, me la lanzó e hice una jugada".

El mariscal de campo terminó con 148 yardas de pase y otras 18 de carrera.

- Barkley sigue imparable -

En otra cita destacada, los Philadelphia Eagles salieron airosos de su visita a los Baltimore Ravens por 24-19 gracias a un touchdown clave de su nueva estrella Saquon Barkley.

El 'running back', uno de los mejores jugadores de la temporada, logró esta anotación con una carrera de 25 yardas que daba una ventaja ya decisiva a los Eagles de 21-12 a mediados del último cuarto.

Barkley sumó 107 yardas en 23 acarreos mientras el 'quarterback' Justin Hurts se quedó en 118 yardas de pase y un touchdown.

Del lado de la pareja estelar de Baltimore, el mariscal de campo Lamar Jackson sumó 237 yardas de pase y dos touchdowns y el corredor Derrick Henry registró 82 yardas terrestres en 19 acarreos.

- Conmoción de Trevor Lawrence -

En Jacksonville, el joven mariscal de campo Trevor Lawrence se tuvo que retirar por conmoción cerebral durante la derrota de sus Jaguars ante los Houston Texans (23-20).

El 'quarterback' terminaba una carrera de seis yardas cuando recibió un brutal golpe en la cabeza por parte de Azeez Al-Shaair que provocó la expulsión del 'linebacker' de los Texans y el estallido de una pelea entre jugadores de ambos equipos.

"Es una jugada que nadie quiere ver en nuestra liga", protestó tras el partido Doug Pederson, entrenador de los Jaguars, que reportó que su jugador "va a estar bien".

- Wilson brilla para Pittsburgh -

En otros escenarios, el veterano Russell Wilson firmó una espectacular actuación en el triunfo de los Pittsburgh Steelers 44-38 sobre los Cincinnati Bengals.

Wilson, afianzado de nuevo en la titularidad en Pittsburgh, lanzó para 414 yardas y tres touchdowns para unos Steelers (9-4) que lideran el Norte de la Americana.

Por su lado los New York Jets de Aaron Rodgers encajaron su novena derrota de la campaña, tercera consecutiva, al caer 26-21 frente a los Seahawks.

Rodgers se quedó en 185 yardas y dos touchdowns de pase mientras Geno Smith, ex 'quarterback' de los Jets, firmó 206 tardas y una anotación para Seattle.

