Black Friday 2025 en Walmart: hasta cuándo duran las ofertas del Viernes Negro en Estados Unidos

El Black Friday de 2025 se celebra este viernes 28 de noviembre, por lo que diversas cadenas de supermercados se adelantaron a las rebajas con ofertas especiales. Sin embargo, tiendas importantes como Walmart extenderán los descuentos en miles de productos por unos días más después del Viernes Negro.

Hasta cuándo duran las ofertas de Walmart por el Black Friday 2025

Las ofertas de Walmart por el Black Friday 2025 se dividieron en tres etapas en este año, de acuerdo con el sitio web de la cadena. La primera fase comenzó del 14 al 16 de noviembre; mientras que el evento número dos, correspondiente al Viernes Negro inició del 25 al 30 de noviembre.

Las ofertas de Black Friday de Walmart se extienden hasta Cyber Monday (Walmart)

En este segundo evento, las ofertas del Black Friday se aplican del 25 al 27 de noviembre de 2025, únicamente para compras en línea, ya sea a través de la página web o de la aplicación de la minorista.

Mientras que del 28 (el día oficial de Viernes Negro) hasta el 30 de noviembre, los usuarios podrán aprovechar las ofertas en cualquiera de las tiendas de la empresa en todo el país, además de conseguirlas en línea.

Por último, las ofertas de Black Friday de Walmart de este año se extenderán hasta el lunes 1° de diciembre por el Cyber Monday. En este tercer evento, los clientes podrán hacer compras únicamente en línea.

Para todos los eventos relacionados con el Viernes Negro de Walmart, los miembros Walmart+ obtienen cinco horas de acceso anticipado en línea, por lo que para Cyber Monday los clientes pueden acceder a las ofertas a partir de las 19.00 hs, tiempo del Este de Estados Unidos del domingo 30 de noviembre.

A qué hora abre Walmart sus tiendas para Black Friday 2025

Las tiendas en Estados Unidos que participan este año en las ofertas relacionadas con el Black Friday, como el caso de Walmart, ya publicaron el horario en el que abren sus puertas el 28 de noviembre para que los clientes aprovechen las mejores ofertas del año.

Walmart cerrará todas sus tiendas en días festivos de noviembre y diciembre (Unsplash/David Montero)

De acuerdo con El Diario NY, la cadena minorista cerrará todas sus sucursales el 27 de noviembre, con motivo de la celebración del Día de Acción de Gracias, y abrirá temprano sus sucursales el 28 de noviembre, en punto de las 6.00 hs (hora local de cada estado del país).

Otras empresas que ya publicaron sus horarios de apertura para el Viernes Negro:

Costco : también cerrará sus tiendas en todo el país durante Thanksgiving, pero abrirá sus puertas para Black Friday a partir de las 9.00 hs.

: también cerrará sus tiendas en todo el país durante Thanksgiving, pero abrirá sus puertas para Black Friday a partir de las Best Buy : se suma a la iniciativa de no dar servicio en Acción de Gracias. La cadena abrirá sus puertas el 28 de noviembre desde las 6.00 hs.

: se suma a la iniciativa de no dar servicio en Acción de Gracias. La cadena abrirá sus puertas el 28 de noviembre desde las Target: aunque cierra sus sucursales en Acción de Gracias, la empresa abrirá sus tiendas para atender a los clientes a las 6.00 hs en Black Friday.

Home Depot y Lowe’s también abrirán sus puertas a partir de las 6.00 hs durante el Viernes Negro.

Qué es Cyber Monday y por qué se celebra en EE.UU.

El Cyber Monday es un día de grandes descuentos y ofertas en línea, que ha alcanzado gran popularidad desde su creación en 2005, y en especial cuando en 2024 rompió récord. En tan solo dos horas, los consumidores en Estados Unidos gastaron 15,8 millones de dólares, de acuerdo con la Universidad Permian Basin de Texas.

Las ofertas del Black Friday se extenderán en Estados Unidos hasta el lunes 1 de diciembre en diversos establecimientos (Pixabay)

Cyber Monday se celebra el lunes siguiente al Viernes Negro en el país. El término se acuñó hace ya 20 años, por parte de una división de la Federación Nacional de Minoristas (NRF, por sus siglas en inglés), y fue propuesto por Ellen Davis, ejecutiva de relaciones públicas de la dependencia.