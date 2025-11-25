Un latino cazador de descuentos revela la fecha de una gran barata de Ross, con productos en 49 centavos

La venta de US$0,49 en Ross genera cada año una expectativa alta entre los compradores en Estados Unidos. Aunque la empresa no difundió un aviso oficial, un creador especializado en ofertas adelantó que la fecha estimada podría ser a finales de enero de 2026 y detalló cómo identificar las rebajas presentes en todas las áreas del local.

Ross a 49 centavos: qué se sabe y cómo aprovechar la rebaja

En un video de Instagram, el canal Latinos en USA aseguró que la venta “es la más esperada de Estados Unidos”, porque solo se realiza una vez al año y concentra precios de liquidación en múltiples categorías. Reveló que la fecha estimada para el evento sería el lunes 26 de enero de 2026.

Los artículos a US$0,49 se identifican por etiquetas de color fucsia

El creador de contenido ofreció recomendaciones concretas para maximizar la búsqueda. Indicó que la recomendación principal es llegar temprano y, justamente, no seguir el consejo de acudir por la tarde, porque “las grandes ofertas no las vas a conseguir” a esa hora.

También sugirió revisar zonas específicas del local: “Tienes que estar buscando en el área de clearance que están en todos los departamentos de la tienda”.

Por su parte, los reportes del sitio The Krazy Coupon Lady señalaron que la llamada Ross 49 centavos no forma parte de una promoción oficial anunciada por la cadena, sino de un proceso interno de liquidación que se despliega cada enero.

Esa depuración de inventario avanza por etapas y alcanza su punto más alto el último lunes del mes, fecha en la que suelen aparecer la mayor cantidad de artículos con el precio mínimo de US$0,49.

KCL explicó que en enero de 2025 el pico de etiquetas cayó el 27 de enero, día en que su equipo registró largas filas, menos carritos disponibles y una amplia variedad de prendas y productos para el hogar con rebajas extremas.

Sin embargo, la tendencia marca que algunos locales muestran señales previas: en la primera semana del mes, los cazadores de ofertas detectaron las primeras medias de bebé a US$0,49, seguidos de una remera para mujer y un accesorio temático de The Nightmare Before Christmas.

La plataforma también advirtió que cada tienda aplica su propio ritmo, porque el sistema de markdowns depende del inventario disponible y de las fechas internas de escaneo.

Por ese motivo, no todos los locales alcanzan esa cotización, aunque sí participan del gran período de liquidación de enero con múltiples precios, como US$0,99, US$1,99, US$2,99 y valores inferiores a US$5 en artículos de marcas reconocidas.

Las etiquetas aparecen en ropa, calzado, juguetes y textiles para el hogar Captura de latinosenusa82

KCL subrayó un dato clave aportado por empleados: gran parte del proceso se organiza entre lunes y miércoles, cuando el personal revisa etiquetas una por una para ajustar precios.

En este sentido, y por el contrario a lo que recomendó Latinos en USA, el portal sugirió evitar ser el primero en la fila al abrir la tienda y optar por ingresar unas horas más tarde, cuando ya se completaron varias rondas de reducción.

¿Cómo identificar los artículos de rebaja en Ross?

Según el clip, los productos con descuento a ese precio mínimo aparecen señalizados de una forma particular. El venezolano indicó que se debe “buscar unas etiquetas de color fucsia”, porque allí se encuentra el valor de US$0,49.

Estas aparecen distribuidas en distintos departamentos, lo que permite encontrar desde artículos textiles hasta juguetes. “Conseguirás muchísimas cosas como ropa, zapatos, juguetes, sábanas”, aseguró.

Cada local sigue su propio ritmo de markdowns según su inventario y cronograma interno Captura de latinosenusa82

¿Qué reglas aplican a las devoluciones durante la Ross 49 centavos?

Krazy Coupon Lady destacó que la política de devoluciones de Ross se mantiene vigente incluso durante la liquidación anual. Los artículos con etiquetas de clearance conservan el plazo estándar de 30 días, siempre que conserven su comprobante y no presenten daños no declarados.

La excepción aparece en los productos marcados como As-Is. Esa marca indica que el artículo se vende tal como está y no admite cambios ni reembolsos.