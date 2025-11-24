Distinto a Nueva York: a cuánto llegarán las temperaturas en Florida para el Día de Acción de Gracias

Florida atravesará una semana marcada por un ambiente cálido antes del Día de Acción de Gracias, con un cambio notorio que recién llegará cuando avance un frente frío más intenso entre el jueves y el viernes. Las oficinas del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Miami, Melbourne, Tallahassee y Jacksonville emitieron sus pronósticos para Thanksgiving.

Clima en Florida durante Thanksgiving 2025

Los pronósticos del NWS Miami detallaron que el sur del estado continuará bajo condiciones secas y agradables durante la primera mitad de la semana, con una tendencia ascendente en las marcas térmicas debido al ingreso de aire cálido y húmedo desde el océano. Las máximas de este lunes y el martes alcanzarán alrededor de 85°F (29,4°C), valores que repetirán el comportamiento típico de mediados de otoño en el extremo sur de la península.

El NWS Miami detalló que las máximas de hoy y mañana alcanzarán alrededor de 85°F (29,4°C) en el sur de Florida, con una sensación térmica que podría escalar hasta los 90°F (32,2°C) hacia el miércoles debido al aumento de la humedad NWS

Este y centro de Florida

El NWS Melbourne señaló un escenario similar para el este y centro del estado. Las marcas térmicas se ubicarán en torno a 82°F (27,7°C), con noches que descenderán a valores próximos a 62°F (16,6°C). La oficina advirtió además sobre la posibilidad de bancos de niebla que reducirán la visibilidad a comienzos de cada jornada.

La oficina destacó que podrían registrarse lluvias aisladas sobre la Treasure Coast con el avance de un flujo del este noreste. Para el Día de Acción de Gracias, el paso del frente provocará una caída pronunciada de las temperaturas, que en la costa de Volusia podrían ubicarse en 68°F (20°C), mientras que en el interior los valores se mantendrán algo más elevados, entre 72°F (22,2°C) y 74°F (23,3°C). El viernes continuará la disminución y las máximas quedarán entre 65°F (18,3°C) y 70°F (21,1°C).

En el centro y este de Florida, el NWS Melbourne anticipó máximas de 82°F (27,7°C) a 84°F (28,8°C) al comienzo de la semana, con descensos nocturnos a 62°F (16,6°C) NWS

Norte de Florida

Hacia el norte, el NWS Tallahassee proyectó temperaturas de 80°F (26,6°C) previas al feriado, con humedad en aumento y condiciones propicias para la formación de niebla densa. La aproximación de un sistema frontal durante el miércoles elevará las chances de lluvias entre el Panhandle y el sureste de Alabama, aunque la actividad eléctrica sería limitada. El descenso de las marcas térmicas será más notable hacia el final de la semana, cuando las mínimas caerán abruptamente a 38°F (3,3°C) en zonas del interior.

Según el NWS Jacksonville, el noreste de Florida llegará al miércoles con temperaturas cercanas a 85°F (29,4°C) en sectores tierra adentro, valores cercanos a récord, mientras que las áreas costeras permanecerán alrededor de 80°F (26,6°C).

La oficina ya alertó sobre un marcado contraste térmico para la madrugada posterior al movimiento del frente frío, momento en el que el termómetro podría ubicarse entre 45°F (7,2°C) y 48°F (8,8°C) en áreas cercanas al corredor de la I-10.

El NWS Tallahassee proyectó que las mínimas caerán abruptamente a 38°F (3,3°C) en zonas del interior durante la noche del viernes, tras alcanzar máximas de 80°F (26,6°C) al inicio de la semana NWS

Cómo estará el clima en el Día de Acción de Gracias en Florida

El Día de Acción de Gracias en Florida mostrará un contraste claro entre el ambiente cálido que dominará la primera mitad de la semana y el descenso que llegará con el avance del frente. De acuerdo con la información coincidente de las cuatro oficinas del NWS:

Sur de Florida: todavía cálido, entre 80°F (26,6°C) y 82°F (27,7°C).

todavía cálido, entre 80°F (26,6°C) y 82°F (27,7°C). Centro del estado: valores entre 68°F (20°C) y 74°F (23,3°C) según la cercanía al mar.

valores entre 68°F (20°C) y 74°F (23,3°C) según la cercanía al mar. Noreste y Panhandle: ambiente frío, con máximas de 60°F (15,5°C) a 66°F (18,8°C).

El feriado mostrará la transición entre un comienzo de semana veraniego y un final más acorde con el otoño boreal, con un giro notable que será más marcado al norte de Florida.