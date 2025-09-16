Buccaneers logran triunfo agónico ante Texans y se colocan 2-0 en la NFL

Con un touchdown de Rachaad White a seis segundos del final, los Tampa Bay Buccanners vencieron el lunes 20-19 a los Houston Texans y sumaron su segundo triunfo en el arranque de temporada de la liga de football americano (NFL).

Los Bucs se colocaron así con un registro inicial de 2-0 por quinto año seguido, mientras los Texans están 0-2.

El quarterback Baker Mayfield completó 25 de 38 pases para 215 yardas y dos touchdowns sin intercepciones en el NRG Stadium de Houston (Texas).

Con los Texans en cabeza 19-14 a dos minutos del final, Mayfield comandó una serie ofensiva de 11 jugadas y 80 yardas que desembocó en el touchdown decisivo de White, quien recorrió dos yardas por el corazón de la defensa local.

C.J. Stroud, el joven mariscal de campo de Houston, completó 13 de 24 pases para 207 yardas y un touchdown.

En el cierre de la segunda jornada, Los Angeles Chargers de Justin Herbert visitaban a Las Vegas Raiders.

Este lunes también se confirmó que el quarterback Joe Burrow, líder de los Cincinnati Bengals, se someterá a una cirugía en el dedo gordo de su pie izquierdo.

Burrow, de 28 años, estará de baja al menos tres meses por esta lesión sufrida el domingo en la victoria de su equipo 31-27 ante los Jacksonville Jaguars.

El mariscal de campo, que lideró a los Bengals hasta el Super Bowl de 2022, ya se perdió los últimos seis juegos de la campaña de 2023 debido a un ligamento roto en la muñeca.

