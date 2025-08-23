Buenas noticias para los beneficiarios del Seguro Social en EE.UU.: se confirma el calendario de pagos para septiembre de 2025

Cada mes, millones de estadounidenses reciben un apoyo financiero gracias a los programas de beneficios del Seguro Social. El gobierno de Estados Unidos dio a conocer el calendario de pagos para el mes de septiembre de 2025.

Cuándo pagarán los beneficios del Seguro Social en septiembre

Los beneficios del Seguro Social de EE.UU. se otorgan una vez al mes y el día del pago depende de la fecha de nacimiento de la persona que los recibirá.

Las únicas personas que no recibirán un pago en septiembre son las que están inscritas en el Ingreso de Seguridad Suplementario (Unsplash/Estée Janssens)

De acuerdo con el calendario publicado por la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés), los pagos de septiembre de 2025 se realizarán de la siguiente manera:

Fecha de nacimiento en los días 1° al 10 : se entrega el segundo miércoles del mes ( 10 de septiembre ).

: se entrega el segundo miércoles del mes ( ). Fecha de nacimiento en los días 11 al 20 : se entrega el tercer miércoles del mes ( 17 de septiembre ).

: se entrega el tercer miércoles del mes ( ). Fecha de nacimiento en los días 21 al 31: se entrega el cuarto miércoles del mes (24 de septiembre).

La SSA detalló que hay dos casos de beneficiarios que tendrán días distintos para la entrega de sus pagos. Por un lado, quienes están inscritos en el programa de Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) no recibirán el pago durante septiembre. La fecha se recorrerá al 1° de octubre de 2025.

Por su parte, las personas que perciben pagos del Seguro Social desde antes de mayo de 1997 o que están inscritas en los programas de Seguro Social y SSI al mismo tiempo, obtendrán su dinero el día 3 de septiembre.

La SSA agregó que si los beneficiarios no reciben sus pagos en la fecha estipulada, estos podrían llegar en los siguientes tres días. Si después de ese periodo siguen sin aparecer, los afectados tendrán que comunicarse con la SSA.

Quiénes pueden recibir beneficios del Seguro Social

De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, el Seguro Social proporciona una fuente de ingresos para las personas que no pueden trabajar por una discapacidad o para quienes ya se jubilaron.

A partir de los 65 años, todos los ciudadanos son candidatos para recibir el Ingreso de Seguridad Suplementario (Pexels/Brett Sayles)

Existen cuatro tipos principales de Seguro Social que están disponibles para los ciudadanos del país:

Beneficios de jubilación : las personas pueden retirarse a partir de los 62 años si trabajaron y pagaron impuestos del Seguro Social durante 10 años o más.

: las personas pueden retirarse a partir de los 62 años si trabajaron y pagaron impuestos del Seguro Social durante 10 años o más. Seguro de Discapacidad del Seguro Social (SSDI): los interesados deben estar diagnosticados con una de las discapacidades establecidas por la SSA y haber trabajado durante un tiempo determinado.

(SSDI): los interesados deben estar diagnosticados con una de las discapacidades establecidas por la SSA y haber trabajado durante un tiempo determinado. Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI): este beneficio está disponible para las personas que perciben pocos o ningún ingreso, así como para los mayores de 65 años y los ciudadanos con una discapacidad.

(SSI): este beneficio está disponible para las personas que perciben pocos o ningún ingreso, así como para los mayores de 65 años y los ciudadanos con una discapacidad. Beneficios para cónyuges y otros sobrevivientes de un familiar fallecido: para aplicar, se necesita ser cónyuge, cónyuge divorciado, hijo o padre de alguien que trabajó y pagó impuestos del Seguro Social antes de morir.

En 2025, 73,9 millones de personas recibirán beneficios de al menos uno de los programas del Seguro Social, de acuerdo con cifras del Pew Research Center. El número representa a más de un quinto de la población de EE.UU.

Cuánto dinero reciben los beneficiarios del Seguro Social

Quienes están inscritos al Seguro Social no reciben la misma cantidad de dinero, incluso aunque pertenezcan al mismo programa. Como explicó la SSA, la cifra final se define con los datos específicos de cada persona.

La cantidad de dinero otorgada se calcula con los ingresos mensuales que percibió el beneficiario cuando trabajaba (Unsplash/Aaron Lefler)

La fórmula utilizada por la SSA para establecer las prestaciones de sus beneficiarios toma en consideración el promedio de ingresos mensuales indexados que percibió un trabajador. Para los individuos jubilados, se necesitan 35 años de salarios para realizar el cálculo.

Según Pew Research Center, los trabajadores jubilados recibieron un promedio de US$1999,97 en abril de 2025. La cantidad fue de US$1581,88 para los empleados con una discapacidad y de US$717,87 para quienes estaban inscritos en el SSI.