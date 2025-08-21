Los aspirantes a green card y permisos de trabajo serán investigados por cualquier actividad o actitud “antiamericana”

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció un estudio más riguroso del Buen Carácter Moral (GMC, por sus siglas en inglés) a los migrantes que soliciten la residencia permanente, o más conocida como green card. Esta investigación implica una evaluación aún más minuciosa del comportamiento y acciones sociales del migrante. Cualquier actividad o actitud “antiamericana” podría llevar a la denegación del trámite.

Estudio más exhaustivo para obtener la green card

Según consignó el memorando publicado el 15 de agosto, el Uscis hará un estudio más “holístico” sobre las contribuciones sociales realizadas por el solicitante, como:

Participación comunitaria sostenida y contribuciones.

Cuidado familiar, responsabilidad y lazos familiares.

Logros educativos.

Historial de empleo estable y logros profesionales.

Cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Bajo este estatuto, la agencia realza que la evaluación del buen carácter moral va más allá de “no tener antecedentes negativos”. En ese sentido, investiga que la persona siga un “patrón de conducta consistente” con los estándares éticos de la comunidad en la que residen. Toda actitud contraria, considerada “antiamericana”, estará bajo la lupa, tanto en los trámites por la green card como en los permisos de trabajo.

Las conductas que pueden afectar el acceso a la green card

Para evaluar si solicitante sigue un determinado patrón de conducta, la agencia prestará mayor atención a los comportamientos que descalifiquen el proceso de naturalización. Algunos de ellos son:

Inhabilitaciones permanentes: incluyen asesinatos, delitos graves, crímenes de violencia, persecuciones, genocidio, o tortura .

. Inhabilitaciones condicionales: esta categoría ahonda a las conductas relacionadas con violaciones de sustancias controladas , dos o más condenas por conducir bajo influencia (DIU, por sus siglas en inglés), falsas declaraciones por la ciudadanía estadounidense o votación ilegal .

, (DIU, por sus siglas en inglés), o . Conductas inconsistentes con la responsabilidad cívica: el organismo también tomará en cuenta cualquier acto contrario que haga la persona en el lugar donde reside. Pese a que algunas pueden ser legales, también pueden ser “inconsistente” con la responsabilidad cívica, como las infracciones de tránsito reiteradas u hostigamiento.

¿Qué sucede si una persona cuenta con una conducta inadecuada?

Luego de revisar toda la documentación disponible, agentes del Uscis interrogarán a los solicitantes sobre las razones detrás de ciertas conductas. En casos puntuales, la agencia les da la opción de rehabilitarse y reformarse adecuadamente a través de una serie de acciones como:

El pago de manutención infantil u otras obligaciones familiares.

Pago total de impuestos atrasados.

Cumplimiento de la libertad condicional u otras condiciones impuestas por tribunal.

En qué consiste el Buen Carácter Moral

El Buen Carácter Moral es un requisito general para la naturalización o residencia permanente en Estados Unidos. El objetivo es impedir la residencia permanente de personas que hayan cometido “alguna falta en el pasado”, según consignó el sitio web del Uscis.

“Cualquier conducta o acto que atente contra las normas de carácter moral aceptadas en la comunidad donde reside el solicitante debe considerarse“, estipuló el organismo.

Un solicitante debe demostrar que es una persona con un Buen Carácter Moral hasta el momento de Juramento de Lealtad, el último paso del trámite donde la persona declara su compromiso con los valores y principios estadounidenses.