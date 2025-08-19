Seguro Social: las nuevas enfermedades que se suman a la lista que facilita los beneficios

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA, por sus siglas en inglés) presenta un listado de 300 afecciones para recibir los beneficios de Subsidio por Compasión (CAL, por sus siglas en inglés). Recientemente, incorporó 13 enfermedades que cumplen con el estándar legal de la agencia y pueden agilizar el proceso para sus beneficiarios.

Cuáles son las 13 enfermedades que la Seguridad Social incluyó en su plan

En un comunicado oficial, publicado el 11 de agosto, el organismo gubernamental anunció la inclusión de 13 afecciones en la lista para los beneficiarios por discapacidad que presentan enfermedades más graves. En total, más de un millón de personas recibieron la aprobación de su solicitud acelerada de este tipo.

(Archivo) La SSA incluyó 13 enfermedades en su listado de prestaciones por discapacidad Freepik

Las 13 enfermedades que la agencia federal incluyó en su listado para beneficios por discapacidad la semana pasada son:

Síndrome de Au-Kline

Anoftalmia bilateral

Síndrome de Carey-Fineman-Ziter

Ictosis arlequín en niños

Trasplante de células madre hematopoyéticas

Distrofia muscular congénita relacionada con la proteína LMNA

Atrofia muscular progresiva

Amiloidosis pulmonar tipo AL

Encefalitis de Rasmussen

Carcinoma tímico

Síndrome de Turnpenny-Fry

Meningiomas de grado III de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

Síndrome de Zhu-Tokita-Takenouchi-Kim

Por norma general, la SSA hace una evaluación de los registros médicos de los solicitantes de prestaciones por discapacidad para tomar una decisión sobre su resolución. En estos casos concretos, la agencia utiliza tecnología avanzada para poder resolver de forma más ágil y rápida su aprobación o desestimación.

En el proceso para solicitar el Seguro Social, un examinador revisará el caso del solicitante Freepik

“Buscamos constantemente maneras de mejorar nuestros programas de discapacidad y servir al público de forma más eficaz”, señaló el comisionado de la SSA, Frank J. Bisignano, en el comunicado oficial de la entidad.

Y se refirió a la inclusión de las 13 afecciones al listado mencionado: “Ayudamos a más personas con diagnósticos devastadores a recibir rápidamente el apoyo que necesitan. Esto forma parte de nuestro compromiso más amplio de lograr que el proceso de determinación de discapacidad sea lo más sensible y compasivo posible”.

Cómo solicitar el beneficio del Seguro Social en Estados Unidos

La agencia detalló que el primer paso para iniciar la petición de las prestaciones es crear una cuenta en línea en su página web oficial. En el perfil, se debe incluir información del solicitante, como el nombre completo, la fecha de nacimiento, una dirección de correo electrónico y el domicilio.

Los principales requisitos para solicitar el beneficio por discapacidad son tener 18 años o más y presentar una condición que afectará a la capacidad para trabajar durante al menos un año.

La SSA evalúa a continuación la solicitud y el historial médico del peticionario, así como el expediente laboral. Posteriormente, enviará a un examinador del Servicio de Determinación de Discapacidad (DDS, por sus siglas en inglés).

(Archivo) El paso a paso para solicitar el beneficio de Seguro Social por discapacidad Foto de ssa.gov

Si la petición es aprobada, el beneficiario puede tener acceso a una prestación mensual y Medicare, en función de su historial laboral previo al inicio de la condición. Asimismo, la agencia indicó que existe la posibilidad de que el interesado no rescinda su actividad en el trabajo y continúe con los beneficios.

El proceso también se puede iniciar de forma presencial en una oficina de la SSA o a través del teléfono 1-800-772-1213.