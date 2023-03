‘Bulking’, la dieta de Hugh Jackman para convertirse en ‘Wolverine’

escuchar

Hugh Jackman confirmó recientemente que regresará a la pantalla como el antihéroe “Wolverine”, el papel con el que saltó a la fama mudnialmente en 2000, como parte de los X-Men. Sin embargo, el actor australiano de 54 años reconoció que no le resulta fácil volver a lucir el traje de Logan después de años desde su última aparición, por lo cual se somete a una estricta rutina.

A través de su cuenta de Instagram, Jackman reveló la dieta que sigue para ponerse en forma: “Un día en la vida. Gracias Chef Mario por ayudarme a mantenerme sano y bien alimentado mientras me convierto en Wolverine”, expresó el actor en la publicación, junto con dos imágenes. Los recipientes muestran unas etiquetas con variedades que incluyen lubina negra, pollo, salmón y solomillos.

Parte de la dieta que sigue Hugh Jackman, a base de proteínas, para volver a ponerse en la piel de Wolverine

La alimentación es solo una parte del proceso. El actor de X-Men ha sido trasparente con los ejercicios de fuerza que realiza en su rutina de entrenamiento. En un video, se lo ve ejercitando en una prensa para tonificar sus piernas; en otro, expone que levanta mancuernas de gran tamaño.

Hugh Jackman se prepara para el rodaje de Deadpool 3, donde encarnará a Wolverine una vez más @thehughjackman/Instagram

¿Qué es el ‘bulking’?

La combinación de estos hábitos de alimentación y ejercicio, tal como sigue Jackman, se llama bulking. El término se refiere al “aumento de masa muscular” y, según Healthline, la dieta es para aumentar de manera progresiva el número de calorías consumidas por encima de las necesidades del cuerpo, mientras que la ingesta se complementa con un entrenamiento de pesas.

En general, muchos nutricionistas y deportistas utilizan esta técnica de manera recreativa para competir sobre el tamaño y definición muscular. La rutina se divide en tres fases:

Aumento de volumen : consiste en consumir más calorías durante un periodo determinado (de entre cuatro a seis meses), o según indique un especialista.

: consiste en consumir más calorías durante un periodo determinado (de entre cuatro a seis meses), o según indique un especialista. El corte : inicia la pérdida de grasa a través de entrenamiento aeróbico para definir los músculos y se consumen menos calorías de las necesarias.

: inicia la pérdida de grasa a través de entrenamiento aeróbico para definir los músculos y se consumen menos calorías de las necesarias. Mantenimiento a través de ejercicios de fuerza.

¿Funciona el ‘bulking’ que aplica Hugh Jackman?

Si bien el ganador de un Globo de Oro por su interpretación en Los miserables (2012), no reveló la rutina en su totalidad, comentó que tanto la dieta como los ejercicios son una forma progresiva de recuperar los músculos del papel de Logan. El entrenamiento, remarcó, deja totalmente de lado las técnicas anabólicas, como los esteroides.

Hugh Jackman se somete a una extrema rutina de ejercicios

En entrevista en el programa Who’s Talking to Chris Wallace, de la cadena CNN, el actor, que en 2019 recibió la Orden de Australia, expresó su rechazo a esos métodos, a pesar de que fueron una alternativa para su personaje. “Amo mi trabajo y amo a Wolverine (…). Me dijeron cuáles eran los efectos secundarios [de los anabólicos] y no me gustan tanto, así que no los uso. Simplemente, lo hago a la vieja escuela. Lo reconozco: he comido más pollo. Lo lamento por los veganos, los vegetarianos y todos los pollos del mundo”, expresó.

Los fans de Hugh Jackman podrán ver los resultados de su duro entrenamiento en el estreno de Deadpool 3, previsto para 2024. La película, actualmente en preproducción, comenzará a rodarse pronto, bajo la dirección de Shawn Levy.

LA NACION