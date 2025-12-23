Actualización en las leyes de alquiler en California para 2026: lo que cambia

A partir de 2026, entrarán en vigor en California una serie de leyes de alquileres que redefinirán obligaciones para los propietarios y ampliarán derechos para inquilinos. Las normativas, firmadas por el gobernador Gavin Newsom, abarcan desde requisitos básicos de habitabilidad hasta nuevas reglas para depósitos de garantía y protocolos frente a desastres naturales.

AB 628: electrodomésticos obligatorios y habitabilidad en California

Uno de los cambios más visibles será la incorporación de electrodomésticos esenciales como requisito legal de habitabilidad. Desde el 1° de enero de 2026, la ley AB 628 establece que la mayoría de las propiedades residenciales en alquiler deberán contar con cocinas y heladeras en funcionamiento.

A partir de 2026, una vivienda en California no se considerará legalmente "habitable" si no cuenta con una cocina y una heladera en funcionamiento Foto de wirestock disponible en freepik

Este nuevo estándar introduce obligaciones concretas para los propietarios, aunque contempló algunas excepciones específicas, como los inmuebles con cocinas comunitarias o determinadas viviendas subsidiadas.

Los dueños quedan obligados a reparar o reemplazar cocinas y heladeras retiradas del mercado dentro de un plazo máximo de 30 días.

Los inquilinos pueden optar por no utilizar los electrodomésticos provistos y colocar los propios, con la posibilidad de solicitarlos nuevamente al propietario en el futuro.

La medida apuntó a elevar la calidad de vida en edificios antiguos y complejos multifamiliares, donde la provisión de estos equipos no siempre estuvo garantizada. Sin embargo, también implica una carga económica adicional para los propietarios, quienes deben inspeccionar todas sus unidades y prever gastos de mantenimiento o reposición.

AB 414: depósitos de garantía más flexibles

Otra modificación relevante llegó de la mano de la ley AB 414, que introduce cambios en la forma en que se administran y devuelven los depósitos de seguridad. Esta normativa buscó modernizar prácticas y adaptarlas a modalidades más flexibles y digitales.

La ley AB 414 moderniza la devolución de los depósitos de garantía. A partir de 2026, si un inquilino lo solicita, el propietario está obligado a realizar la devolución de forma electrónica AP Foto/Godofredo A. Vásquez

El eje principal de la reforma es la devolución electrónica del depósito, que pasa a ser obligatoria cuando el inquilino así lo solicite. Además, la ley abrió la puerta a acuerdos alternativos entre las partes, siempre que exista consentimiento mutuo.

Se permite pactar métodos no tradicionales para la devolución, como aplicar el depósito al pago del último mes de alquiler.

En contratos con más de un inquilino, se exige que cada parte recibiera su devolución de manera separada.

Estas disposiciones amplían el margen de negociación y reducen conflictos habituales al finalizar los contratos, al tiempo que exige mayor claridad administrativa por parte de los propietarios.

SB 610: nuevas obligaciones frente a desastres naturales

La ley SB 610 introdujo un conjunto de deberes específicos para los propietarios cuando una unidad resulte afectada por desastres naturales. La norma partió de una presunción clave: una vivienda impactada por escombros derivados de un evento natural se considera automáticamente inhabitable.

La ley SB 610 redefine la habitabilidad tras desastres naturales. Cualquier unidad afectada por escombros derivados de incendios o inundaciones será considerada automáticamente "inhabitable" Ethan Swope - FR171736 AP

Bajo este criterio, los propietarios deberán cumplir una serie de acciones orientadas a proteger a los inquilinos en situaciones de emergencia.

Retirar los escombros de las propiedades dañadas.

Suspender el cobro del alquiler y de cualquier cargo adicional durante evacuaciones obligatorias.

Devolver alquileres prepagos y depósitos si la vivienda queda inhabitable.

Garantizar el derecho del inquilino a regresar una vez finalizadas las reparaciones.

Permitir la rescisión del contrato sin penalidades cuando la unidad no pudo ser habitada.

Notificar a los inquilinos cuando la propiedad volvió a reunir condiciones de habitabilidad.

Estas medidas buscan brindar certeza y respaldo a los arrendatarios en un contexto marcado por incendios, inundaciones y otros eventos extremos cada vez más frecuentes en California.