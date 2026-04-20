Cómo será la elección especial anunciada por Newsom en California: republicanos avanzan sobre un bastión demócrata

Gavin Newsom, gobernador de California, convocó a elecciones especiales para el próximo 18 de agosto con el objetivo de cubrir la vacante del Distrito Congresional 14 tras la renuncia del representante Eric Swalwell, excandidato en la carrera por la gobernación. A pocos meses de los comicios, una encuesta destaca que los demócratas pierden terreno en el Estado Dorado.

Qué se sabe de las elecciones especiales en California

Newsom presentó la convocatoria el pasado 14 de abril de 2026 para organizar el proceso electoral. Las primarias serán el 16 de junio y las generales, el 18 de agosto.

Las primarias serán el 16 de junio y luego las especiales, el 18 de agosto Freepik

En caso de que un candidato obtenga mayoría absoluta en las primarias de junio, no será necesaria la elección general especial de agosto.

Ante un escenario así, será declarado ganador automáticamente, según consignó la gobernación de California.

“Si un candidato obtiene un 50% + 1, no se celebrará ninguna elección general especial”, destaca un comunicado de la administración de Newsom.

Cuáles son las fechas que debe tener en cuenta el votante de California

El calendario electoral para la primaria especial de junio incluye dos fechas claves:

Registro de votantes: la fecha límite para registrarse y votar en la primaria especial es el 1° de junio de 2026 .

la fecha límite para registrarse y votar en la primaria especial es el . Voto por correo: el procesamiento de estos votos comenzará el 18 de mayo de 2026.

La fecha límite para registrarse y votar en la primaria especial es el 1° de junio de 2026 Freepik

Si la firma en el sobre del voto no coincide con los registros o falta, los votantes tienen hasta las 17 h del 23 de junio para corregirla mediante una declaración de verificación.

Las últimas encuestas en el Estado Dorado

En medio de estas elecciones especiales está la carrera por la gobernación de California. Un sondeo reflejó que los votantes prefieren a Steve Hilton, el candidato republicano, como el próximo gobernador.

Steve Hilton se mantiene como el candidato elegido por los votantes en las elecciones por la gobernación de California Instagram/@calvarychapelchinohills

De acuerdo con la última encuesta de Emerson College, luego de que Swalwell anunciara el retiro de su candidatura, Hilton lideró los resultados con un 16%. Chad Bianco, el otro candidato republicano, ocupa el segundo puesto.

El sondeo contó con la participación de 1000 posibles votantes y se llevó a cabo entre el 14 y el 15 de abril. Estos fueron los porcentajes de intención de voto:

Steve Hilton : 16,6%

: 16,6% Chad Bianco : 14,4%

: 14,4% Tom Steyer : 14,1%

: 14,1% Xavier Becerra : 10,4%

: 10,4% Katie Porter 10,3%

La salida de Swalwell en la contienda derivó en que dos republicanos se quedaran con esos lugares Archivo

Con este panorama, la salida de Swalwell, quien siempre ocupaba alguno de los dos primeros puestos en los últimos sondeos, derivó en que dos republicanos se quedaran con esos lugares.

Los demócratas más favorecidos en la encuesta tras la salida de Swalwell

El sondeo también reflejó que Tom Steyer y Xavier Becerra presentaron un crecimiento relevante en su intención de voto con respecto a meses anteriores.